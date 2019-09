Antonella Clerici | «Mi manca la tv perché mi è stata tolta in maniera ingiusta Non è che

Fonte : davidemaggio

(Di venerdì 13 settembre 2019)a Verissimoparla per la prima volta a Verissimo del periodo delicato che sta attraversando professionalmente in Rai, dove dopo tanta bufera ha accettato il contentino (Lo Zecchino d’Oro). Nella prima puntata del talk show di Silvia Toffanin, in onda domani pomeriggio alle 16.00 su Canale 5 (qui tutti gli ospiti), la conduttrice di Rai 1 dichiara: “Miun po’ la tvmi èin, brusca e senza motivazione. Midi non poter avere della progettualità, se non per cose piccole, quando ero abituata a cose più importanti. Alla fine però ho pensato che è giusto così. Mi fermo, rifletto e magari mi vengono delle idee che quando ero presa con la frenesia della vita televisiva non mi venivano. Per cui tra poco sarò pronta per nuove e grandi avventure”. Alla Toffanin che le chiede ilstia ...

carmenFashionCr : Antonella Clerici piange dalla Toffanin:”Mi hanno tolto la Tv in modo ingiusto” - fabiofabbretti : «Mi manca la tv perché mi è stata tolta in maniera ingiusta. Non è che vedo fenomeni» Antonella Clerici schietta e… -