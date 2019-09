Meteo | l'estate che non ti aspetti | tornano sole e caldo fino a 35°C

Previsioni Meteo 12 settembre : arriva l’estate settembrina - temperature in aumento : Dopo giornate decisamente autunnali è in arrivo a partire da oggi un fronte di alta pressione che porterà un aumento delle temperature in tutta Italia. E' la cosiddetta "estate settembrina".Continua a leggere

Previsioni Meteo - dopo il passaggio di Dorian e Gabrielle in Europa adesso “esplode” l’Estate di metà Settembre : Importanti novità nelle Previsioni Meteo per i prossimi giorni in Italia e in Europa: i resti dell’uragano Dorian e della tempesta Gabrielle hanno attraversato le isole Britanniche provocando forti piogge e venti impetuosi, innescando una forte ondata di maltempo nel cuore del Mediterraneo con i violenti temporali che ieri hanno provocato un morto in Sicilia e una vittima anche in Tunisia. Questi fenomeni si stanno adesso spostando verso ...

Meteo - da giovedì torna l'estate : «Picchi di 35-36 gradi». Ecco fino a quando durerà : Il tempo, su alcune aree dell'Italia, risulterà ancora un po' instabile entro metà settimana; tuttavia, la situazione è destinata a cambiare radicalmente tra...

Svolta Meteo - addio tempo instabile : quando torna l'estate (quella vera) : Una perturbazione atlantica lambisce il nostro Paese: ancora piogge e temporali su alcune regioni nelle prossime ore. Poi...

Meteo pazzo : bufera di neve di fine estate - manto bianco di 15 centimetri : Meteo da pazzi. Maltempo e bufere di neve a inizio settembre sulle Alpi lombarde e venete. Una domenica invernale con scenari da natale più che da fine estate, quella di ieri. Nevicata...

Meteo - colpo di scena : nuova ondata di caldo. Da giovedì torna l'estate : La nuova ondata di caldo arriverà sulla nostra penisola tra giovedì 12 e venerdì 13 settembre e ci sarà un netto cambiamento dello scenario Meteorologico. Entro il prossimo weekend tornerà l'estate. Dopo i temporali e il fresco di questo fine settimana, le temperature torneranno sopra le medie stagionali con valori anche superiori ai 30° in diverse regioni. La nuova ondata di caldo arriverà sulla nostra penisola tra giovedì 12 e venerdì 13 ...

Previsioni Meteo : ma davvero l’estate è già finita così presto? : Previsioni Meteo – Il mese di Settembre è iniziato soltanto da pochi giorni eppure sull’Italia sembra di essere già in pieno autunno: spicca il dato odierno, con Catania e Reggio Calabria che – all’estremo Sud e nel cuore del Mediterraneo – hanno fatto registrare una temperatura massima di appena +25°C, tipica di metà Ottobre. E’ stata una giornata di forte maltempo proprio tra Calabria e Sicilia, con piogge ...

Meteo - addio estate : nei prossimi sette giorni tre cicloni si abbatteranno sull’Italia : A partire da venerdì e fino a giovedì prossimo tre ondate di forte maltempo si abbatteranno sull'Italia portando temporali e anche veri e propri nubifragi al nord e sulle regioni centrali. Anche le temperature si abbasseranno sensibilmente.Continua a leggere

Meteo di fine estate : momentaneo calo termico e maltempo su tutta Italia : L’Italia ‘chiude’ con l’afa estiva. Tre distinte perturbazioni - la prima in arrivo tra domani e venerdì, la seconda domenica e la terza tra martedì e mercoledì prossimi - porteranno maltempo e un abbassamento delle temperature fino a 7-8 gradi. Da venerdì 13 settembre le temperature potranno risalire nella media, con massime di 28-30 gradi, ma non sarà un ritorno del caldo afoso ...

Traffico e Meteo - è una Domenica da “bollino rosso” per il rientro nelle principali città dopo l’estate : Domenica da bollino rosso sulle strade principali italiane. Come da previsione, si registrano ancora flussi di Traffico in rientro verso le grandi citta’ del nord gia’ dalle prime ore di questa mattina. Viabilita’ Italia e’ riunita per monitorare il flusso veicolare e per garantire tempestive gestioni di eventuali situazioni di grave criticita’ del Traffico, che attualmente non sono presenti sulla rete. E’ in ...

Meteo : ultimo giorno d'estate Meteorologica - tanti temporali nel pomeriggio : Oggi, 31 agosto 2019, termina da calendario l'estate Meteorologica, da non confondere con l'estate astronomica che terminerà con l'equinozio d'autunno il 22 settembre. Ogni anno, in Italia, l'ultimo...

Previsioni Meteo Settembre : arrivo dell’autunno o ritorno dell’estate? L’analisi sul lungo periodo [DETTAGLI] : Torniamo a dare uno sguardo, in questa sede, alla possibile evoluzione di massima delle anomalie bariche sul Mediterraneo centrale per il prossimo mese di Settembre. Non intendiamo, ovviamente, prevedere nello specifico il tempo che farà però, dato che ci sono modelli stagionali che calcolano e anche con buona approssimazione, la possibile distribuzione barica prevalente anche un mese di distanza, possiamo cercare di dedurre, dalle loro ...

Previsioni Meteo : il declino dell'estate - caldo ormai agli sgoccioli : Ora possiamo dirlo: il caldo intenso che attanaglia l'Italia da svariate settimane, tranne qualche breve parentesi fresca, ha ormai i giorni contati. L'afa, l'insopportabile calura che sta avvolgendo...

Meteo - addio estate : arrivano i temporali con incubo grandine : Meteo, le previsioni: è allerta per il maltempo con temporali e grandine. Insomma, l'estate sembra già finito. Nonostante l'atmosfera sull'Italia sia ancora di stampo...