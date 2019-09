La custodia che trasforma la GoPro in una videocamera semiprofessionale

Fonte : wired

(Di giovedì 12 settembre 2019)re lain una camera, ideale per chi crea contenuti per i social e piattaforme di video-sharing, è l’intento di Asokee, unain alluminio e plastica riciclata compatibile conHero 5, 6 e 7, che a tali modelli aggiunge funzioni e pulsanti per ampliare le possibilità d’uso e ottenere clip più definite e coinvolgenti. Progettata dall’inglese Overlab, Asokee facilita le riprese e offre un attacco a slitta per microfono e luci, un secondo attacco per treppiede e una filettatura del filtro dell’obiettivo da 52 mm, in unapesante 144 grammi. Disponibile in bianco e in nero, Asokee sta raccogliendo fondi su Kickstarter per la consegna del case entro dicembre: la quota minima è di 42 euro e per ogni prenotazione la società pianterà un albero, grazie alla collaborazione con l’organizzazione benefica OneTreePlanet. La ...

