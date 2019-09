Incendio all' impianto di recupero pneumatici | paura nel Salernitano

Stazione Spaziale : Incendio vicino alla rampa - annullato lancio di cargo dal Giappone : A causa di un incendio divampato nei pressi della rampa, il lancio del razzo Giapponese H-2B dal centro Spaziale di Tanegashima è stato annullato: lo ha reso noto l’operatore del razzo, la Mitsubishi Heavy Industries. Era previsto alle 06:33 (ora locale). L’H-2B avrebbe dovuto trasportare alla ISS un carico di materiali, tra cui acqua, cibo, abiti e strumenti per esperimenti. L'articolo Stazione Spaziale: incendio vicino alla rampa, ...

L’Incendio di Gran Canaria visto dallo Spazio [FOTO] : Nei giorni scorsi l’isola di Gran Canaria è stata devastata da un vasto incendio, che ha incenerito un’area di circa 10mila ettari e costretto 9mila persone a lasciare le proprie case: a corredo dell’articolo, in alto, la foto catturata dallo Spazio dal satellite Sentinel 2 del programma europeo Copernicus, gestito da Agenzia Spaziale Europea e Commissione Europea. Ritratte lingue di fuoco che attraversano il verde, lasciando ...

Incendio fuori controllo alle Canarie - 9mila evacuati : "Fiamme alte oltre 50 metri" : Uno dei più selvaggi angoli incontaminati che il pianeta conserva sta bruciando. Il grande Parco naturale di Tamadaba è al...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Devastante Incendio alle Canarie - 19 agosto 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Devastante incendio sulle isole Canarie, 8000 persone sono state evacuate nelle scorse ore, 19 agosto 2019,

Nuovo Incendio boschivo divampa sull’isola di Gran Canaria [GALLERY] : divampano gli incendi nelle alture boschive di Valleseco: nuovi roghi sono divampati solo pochi giorni dopo che le fiamme hanno divorato ettari di terreno nella medesima area, sull’Isola di Gran Canaria (Spagna). L'articolo Nuovo incendio boschivo divampa sull’isola di Gran Canaria [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.

Grecia - enorme Incendio sull’isola di Evia : villaggi evacuati - premier annulla la vacanza. E arrivano i canadair dall’Italia : Centinaia di persone sono state evacuate e il premier greco, Kyriakos Mitsotakis, ha cancellato una vacanza in seguito a un vasto incendio sull’isola di Evia, la seconda piu’ grande del Paese. Mitsotakis ha annullato una breve vacanza nella sua casa natale, mentre Atene ha chiesto aiuto all’Unione europea. Centinaia di vigili del fuoco sono impegnati a proteggere i villaggi di Kontodespoti, Makrymalli, Stavros e Platana, tutti ...

Bergamo - Incendio all'ospedale Papa Giovanni XXIII : muore 20enne in cura per problemi psichici : Poco dopo le ore 10 di questa mattina, al terzo piano della torre 7 dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è divampato un incendio. Il bilancio delle vittime è di una donna morta e otto pazienti intossicati. Il rogo si è sviluppato nel reparto di psichiatria, nel quale era ricoverata la pazie

Bergamo - Incendio all’ospedale Papa Giovanni XXIII : morta paziente 20enne. Aperta indagine : Una paziente dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è morta in un incendio scoppiato nella mattina del 13 agosto al terzo piano della torre sette dell’edificio. Quando le fiamme hanno iniziato a espandersi, i pazienti sono stati evacuati: 67 persone sono state portate all’esterno e messe in salvo dopo l’intervento dei vigili del fuoco. La vittima si trovava proprio nella stanza dalla quale è partito il rogo e non è stata ...

Incendio all'ospedale di Bergamo : morta una 20enne/ Otto pazienti intossicati : Incendio ospedale Bergamo, dramma al Papa Giovanni XXIII: morta una paziente di 20 anni. Sul posto i Vigili del fuoco: avviata indagine interna.

Bergamo : principio di Incendio all’ospedale Papa Giovanni - pazienti evacuati : principio di incendio nella torre 7 dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo: i pazienti sono stati evacuati dalla struttura e per ora si registra una persona coinvolta, secondo quanto riferisce l’Areu, l’azienda regionale emergenza urgenza. La situazione è sotto controllo. L'articolo Bergamo: principio di incendio all’ospedale Papa Giovanni, pazienti evacuati sembra essere il primo su Meteo Web.

Russia - Incendio alla base militare : sale a 7 il numero delle vittime. Nelle città vicine si fa scorta di iodio contro le radiazioni : sale a 7 il numero dei morti causato dall’incidente avvenuto giovedì 8 agosto nell’area militare di Nyonoksa, nella regione di Arkhangelsk durante i test di un motore jet a propellente liquido. A riferirlo è proprio il dipartimento di comunicazione dell’agenzia nucleare russa Rosatom, citato dall’agenzia di stampa Interfax. Nel frattempo i residenti delle città della Russia settentrionale vicine alla base militare stanno ...

Maxi Incendio a Faenza - magazzino ancora in fiamme : cittadini invitati alla precauzione [FOTO] : Non è ancora stato spento il Maxi incendio scoppiato in un magazzino di logistica a Faenza, nel Ravennate. Le fiamme, sprigionatesi per motivi ancora da chiarire, stanno tenendo impegnate decine di squadre dei vigili del fuoco e centinaia di uomini, per terra e per aria. La densa nube nera che si è levata dal capannone tiene in ansia la popolazione. I primi rilievi dell’aria sembrano rassicuranti, ma i risultati su eventuali diossine e ...

Russia - ‘sintomi di esposizione alle radiazioni’ sui feriti dell’Incendio nella base militare di sottomarini atomici. Autorità : ‘Livelli normali’ : Le sei vittime rimaste ferite nell’incidente nella base militare di sottomarini atomici di Severodvinsk, dove l’8 agosto è scoppiato un incendio che ha provocato la morte di due specialisti, sono state portate a Mosca su due aerei e ricoverate presso il centro biofisico nazionale di Burnazyan con sintomi di esposizione alle radiazioni. Lo riporta la testata digitale Baza, ripresa da molti media russi. Un video, diffuso dalla testata, ...