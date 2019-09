Fonte : repubblica

(Di giovedì 12 settembre 2019) Il collega del carabiniere ucciso dai due americani: “Nessuno ci disse che tutto era partito dalla droga”

Mania48Mania53 : RT @ImolaOggi: Porto Torres, sindaco #M5s in bermuda alla cerimonia per i Caduti - StraNotizie : “In bermuda e senza pistola in certe missioni è la prassi” - cronaca_news : “In bermuda e senza pistola in certe missioni è la prassi” -