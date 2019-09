Crescita e migranti | Conte prepara incontro con Macron Su tavolo anche Libia e Russia

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 12 settembre 2019) Dopo gli incontri di ieri a Bruxelles, Giuseppeil colloquio con il presidente della Repubblica francese Emmanuel, in programma a Roma il prossimo 18 settembre. Il premier italiano è consapevole dell'importanza di avere un rapporto sempre più stretto cone gli altri leader europei. Al centro dell', secondo quanto si apprende, ci sarà il "pacchetto" che il presidente del Consiglio ha già discusso ieri nella capitale belga in particolare con la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e che si compone di politica economica per lae di. Con, però, si parleràdi altri temi caldi della geopolitica, come, Iran e.Il cambio di maggioranza e dunque i toni più moderati nei confronti dell'Unione europea, è la convinzione del premier, hanno creato un atteggiamento più favorevole verso l'Italia, che si ...

