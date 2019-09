Assistente Google | come creare nuovi comandi vocali

Salute : un Assistente Google per i pazienti con malattie neuromuscolari : Sfruttare la tecnologia dell’Assistente Google per creare soluzioni innovative in grado di migliorare l’autonomia e la socialità dei pazienti con malattie neuromuscolari, o di facilitare l’attività dei caregiver che li assistono. E’ l’appello lanciato dal Centro clinico NeMo e da Google Italia agli sviluppatori che vorranno aderire alla competizione europea ‘Google Assistant for Good’, iscrivendosi entro ...

Salute : un Assistente Google per i pazienti con malattie neuro muscolari : Sfruttare la tecnologia dell’assistente google per creare soluzioni innovative in grado di migliorare l’autonomia e la socialità dei pazienti con malattie neuromuscolari, o di facilitare l’attività dei caregiver che li assistono. E’ l’appello lanciato dal Centro clinico NeMo e da google Italia agli sviluppatori che vorranno aderire alla competizione europea ‘google Assistant for Good’, iscrivendosi entro ...

Consigli per il Fantacalcio? Chiedi all’Assistente di Google : Riparte il campionato di calcio e ritornano le giornate trascorse con gli amici all’insegna del Fantacalcio, delle aste e dei primi schieramenti; ma per la stagione 2019-2020 c’è un’interessante novità in grado di offrirci un valido supporto per le scelte decisive che dovremo effettuare. Infatti, è Google Assistant – l’assistente vocale sviluppato da Google e rilasciato per la prima volta in italiano nel 2017 ...

Arriva l’action di Fantacalcio sull’Assistente Google : Con la nuova stagione calcistica Arriva la Action di Fantacalcio® sull’Assistente Google, pronto ad aiutarti su smartphone e su tutti gli smart speaker di Google. Italia Paese di santi, poeti, navigatori e… Fantallenatori! Finisce l’estate e il Fantacalcio® coinvolge e fa divertire milioni di persone, settimana dopo settimana, richiedendo passione, fortuna, ma anche una buona dose di abilità e competenza. Tanto che il primo termine che ha ...

Google e Apple pagavano addetti umani per origliare le conversazioni di chi usa l’Assistente vocale : Amazon non è l’unica ad avere dipendenti in carne e ossa che origliano le conversazioni degli utenti che usano l’assistente vocale. Anche Apple e Google sono state pizzicate, ma non è detto che smetteranno definitivamente di farlo. In particolare, Apple è stata smascherata da un articolo sul quotidiano The Guardian, in cui il giornalista Alex Hern riporta che appaltatori esterni a Apple sono pagati per ascoltare regolarmente stralci ...

Come personalizzare l’Assistente di Google Foto : L’obiettivo dell’azienda di Mountain View è sicuramente quello di offrire un assistente virtuale per qualsiasi tipo di operazione disponibile su smartphone, tablet, PC e persino in casa. Oltre alla classica schermata di richieste, in cui leggi di più...

JBL Link Bar trasforma il vecchio televisore in una Android TV - dotata anche di Assistente vocale Google : Chi ha un vecchio televisore che funziona ancora bene, e sogna di disporre delle funzioni di una smart TV, accoglierà con interesse l’arrivo della JBL Link Bar, una soundbar con a bordo Android TV e Google Assistant. Si tratta di una “barra” che si collega al TV e che tipicamente integra il necessario per riprodurre suoni di maggiore qualità rispetto al televisore. In questo caso, oltre alla qualità del suono tipica del marchio JBL, si ...