Acqua su un pianeta roccioso a 111 anni luce da noi | possibile super Terra con vita aliena

Scoperta Acqua in pianeta a 110 anni luce da Terra : Potrebbe ospitare vita : È stata Scoperta l'acqua su un pianeta a 110 anni luce dalla Terra. E Potrebbe ospitare la vita. Infatti, sul pianeta le temperature sono simile a quelle terrestri e, oltre all'acqua, c'è anche l'idrogeno. "Si tratta di una zona abitabile molto simile alla Terra- dicono i ricercatori- Questo pianeta è un potenziale candidato all'abitabilità, per forme di vita diverse da quella umana". La Scoperta è stata fatta dal team dell'Università College ...