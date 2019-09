Aaron Carter soffre di schizofrenia | bipolarismo e attacchi d’ansia

Aaron Carter schizofrenico e bipolare : la scioccante scoperta in diretta tv - : Novella Toloni Il cantante ha scoperto di soffrire di schizofrenia, disturbo bipolare della personalità e attacchi di ansia durante il medical show "The Doctors". Aaron Carter non ha preso bene la notizia ma ha deciso comunque di sottoporsi a cure appropriate Aaron Carter non ha avuto una vita facile. Le presunte molestie subite da Michael Jackson, l'abuso di alcool e droga fino ai numerosi arresti per guida in stato di ebbrezza e ...