Temptation Island Vip | Ventura | i retroscena su Bettarini e Marcuzzi

Simone Bonaccorsi ha tradito la fidanzata prima di Temptation Island Vip? : Sembrerebbero poche ma molto esaustive le indiscrezioni attualmente diffuse in rete tramite il profilo Instagram dell'influencer Deianira Marzano, che pare possegga prove inconfutabili di un tradimento molto particolare.Quello di Simone Bonaccorsi, attualmente concorrente, nel villaggio dei fidanzati, di Temptation Island Vip, ai danni della fidanzata Chiara, alla quale è legato da dieci mesi.prosegui la letturaSimone Bonaccorsi ha tradito ...

Temptation Island - Massimo difende il suo fidanzamento con Sonia : 'Esistono emozioni' : Ormai è ufficiale: Massimo, dopo la fine della sua relazione con Ilaria avvenuta a Temptation Island 2019, si è fidanzato con l'ex tentatrice Sonia. Ad confermare la notizia che si era diffusa sul web già durante l'estate è stato proprio il diretto interessato durante la prima registrazione del trono classico di Uomini e Donne alla quale ha partecipato come ospite con la sua ex. Sul web, le critiche per la decisione presa dal giovane di iniziare ...

“Incinta”. Temptation Island - ancora lei. Arriva la notizia bomba : L’evoluzione del rapporto tra Sabrina Martinengo e Nicola Tedde durante e dopo Temptation Island 2019 ha rappresentato uno dei più grandi colpi di scena di questa edizione. Dettisi addio al falò di confronto finale si sono poi ritrovati nelle settimane successive più uniti che mai. Una relazione, la loro, che fa ancora molto discutere e che divide a causa della differenza d’età, lei 42 anni e lui 30. “Tu non ti rendi conto che una donna di 42 ...

L'ex Temptation Island Sabrina potrebbe essere incinta di Nicola : 'L'ho fatto già capire' : Tra le coppie protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island Nip vi è quella composta da Sabrina e Nicola, i quali si fecero notare soprattutto per la differenza d'eta. Lei, più grandi di lui di svariati anni, nel corso dell'avventura nel reality show delle tentazioni si lasciò andare molto con il single tentatore Giulio Raselli che, in questo momento, ritroviamo sul trono classico di Uomini e donne. Tra i due ci furono degli ...

Temptation Island Vip 2019/ Simone ha tradito Chiara Esposito? Parla Deianira Marzano : Temptation Island Vip 2019, Simone Bonaccorsi osannato dal web per il suo amore vero ma arriva la segnalazione di Deianira Marzano: ha tradito la fidanzata Chiara Esposito?

Anticipazioni Temptation Island - seconda puntata : arrivano Gabriele Pippo e Silvia Tirado : La prima puntata di Temptation Island Vip 2, trasmessa lunedì 9 settembre, ha sancito la fuga di Ciro Petrone verso il villaggio delle fidanzate. Non riuscendo a restare separato ancora dalla sua Federica Caputo, l'attore di Gomorra ha deciso di superare i blocchi imposti dalla produzione per riabbracciare la sua amata. Ma la decisione è costata cara alla coppia, che ha così dovuto fare i conti con l'espulsione dal programma. L'annuncio di ...

Massimo di Temptation Island sotto accusa : “Fidanzato troppo presto” - lui risponde : Temptation Island, Massimo Colantoni sotto accusa per essersi fidanzato con Sonia Massimo Colantoni e la tentatrice Sonia sono fidanzati e ormai lo sappiamo bene. La coppia si è formata dopo la fine delle registrazioni di Temptation Island 2019, su per giù un mesetto dopo. Massimo e Sonia si sono conosciuti nel villaggio, quindi, ma non […] L'articolo Massimo di Temptation Island sotto accusa: “Fidanzato troppo presto”, lui ...

Temptation Island - Sabrina incinta o no? “L’ho fatto capire in tutti i modi” : Temptation Island, Sabrina Martinengo aspetta o no un figlio da Nicola Tedde? “Tesori belli, ma l’ho fatto capire già in tutti i modi” Da giorni si mormora di una possibile gravidanza di Sabrina Martinengo, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island al fianco del fidanzato Nicola Tedde. La coppia, dopo aver vissuto un momento assai burrascoso […] L'articolo Temptation Island, Sabrina incinta o no? ...

Temptation Island Vip - Sossio furioso contro Er Faina : 'Ma non ti vergogni? Sei un cog...' : La presenza di Damiano Er Faina nel cast di concorrenti di Temptation Island Vip continua a scatenare delle accese polemiche in rete e sui social. In molti hanno scelto di boicottare la presenza di Damiano nel reality show, proprio come se non ci fosse e in queste ore è arrivato il duro attacco anche da parte di Sossio Aruta, ex volto di Uomini e donne che si è scagliato duramente contro Er Faina, dedicandogli una diretta Instagram, dove lo ha ...

Temptation Island Vip : Sossio Aruta attacca Er Faina (e pure Pamela Prati e Francesco Chiofalo) : Tra coloro che contestano la presenza del discusso youtuber Damiano Coccia nel programma di Canale 5, c'è l'ex concorrente di Temptation Sossio Aruta, che lo attacca con un video durissimo: "Sei diventato famoso insultando le persone, compreso il sottoscritto". Aruta critica i personaggi disposti a tutto per avere visibilità, facendo riferimento anche al caso Prati e a Chiofalo.

Temptation Island Vip - Giovanni Conversano contro Serena Enardu - interviene il figlio di lei e lui si scusa : La prima puntata di Temptation Island Vip ha già provocato polemiche. Tutto nasce dalle dichiarazioni di Giovanni Conversano, il quale su Instagram ha commentato così, a caldo, le vicende sentimentali della sua ex fidanzata Serena Enardu, tra le protagoniste del reality di Canale 5 insieme al compagno Pago:Dopo 9 anni tutti i nodi vengono al pettine! Quando mi chiedevate: ‘Ma cosa ne pensi?’, penso che lei sia ciò che è sempre stata. Oggi non ...

Temptation Island Vip 2019 : tutte le canzoni della seconda edizione : Titoli delle canzoni di Temptation Island Vip 2019 Uno dei punti forti di Temptation Island Vip? Sicuramente la colonna sonora! La produzione di Maria De Filippi riesce a trovare sempre le canzoni giuste per rappresentare le emozioni che coppie e tentatori vivono all’interno del villaggio. Scopri su Gossipetv tutti i brani che sono stati utilizzati […] L'articolo Temptation Island Vip 2019: tutte le canzoni della seconda edizione proviene ...

Temptation Island Vip - compleanno triste per Pacifico : 'Alessia - mi viene da piangere' : E' tutto vero. Ciò che era stato anticipato da Maria De Filippi durante la registrazione di una puntata di Uomini e Donne e 'spoilerato' in parte dallo stesso protagonista o vittima dei fatti, ha trovato conferma ieri sera 9 settembre, quando in prima serata su Canale 5 è andata in onda la prima puntata dell'edizione 2019 di Temptation Island Vip. Dunque, il cantante sardo Pago, al secolo Pacifico Settembre, in tempi record ha dovuto vivere una ...

Temptation Island Vip 2019 - Sossio Aruta contro Er Faina : "Sei vergognoso - inguardabile" (video) : Sossio Aruta, ex protagonista di 'Temptation Island' assieme alla compagna Ursula Bennardo, ha rivolto una serie di attacchi nei confronti di Damiano Er Faina, che, qualche tempo fa, l'aveva preso di mira proprio per il suo comportamento all'interno del programma. Ecco la vendetta dell'ex partecipante del trono over di Maria De Filippi nei confronti dell'acerrimo rivale:prosegui la letturaTemptation Island Vip 2019, Sossio Aruta contro Er ...