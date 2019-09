Tassa su contanti e sconti carte Confindustria | ricetta choc contro evasione fiscale

Confesercenti : “No alla Tassa sui contanti” : Roma, 11 set. (AdnKronos) – “Quella della tassa sui contanti è un’idea che non ci piace: sarebbe una stangata da miliardi di euro sui consumatori, che concorrerebbe sicuramente a deprimere ancora di più la spesa delle famiglie, già in rallentamento. Ci chiediamo inoltre quale sarebbe l’impatto di una misura del genere sulla popolazione più anziana del nostro Paese”. Così Confesercenti, in una nota, commenta la ...