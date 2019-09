S-PASS | la più accurata mappa del cielo radio polarizzato

Perché ingrassiamo di più con il PASSare dell’età : gli effetti degli anni sul peso : Con il passare degli anni tendiamo ad ingrassare di più anche se il nostro regime alimentare e la nostra dieta non cambiano: com'è possibile? La risposta arriva dagli scienziati che hanno scoperto gli effetti del tempo che passa sul tessuto adiposo e il turnover lipidico. Ecco cosa c'è da sapere.Continua a leggere

Gazzetta : la PASSione di Berlusconi è l’arma in più del Monza : È la grande passione di Berlusconi l’arma in più del Monza secondo la Gazzetta dello Sport. La domanda-gioco se arriverà prima il Monza in A o il Milan al quarto posto, appare infatti meno campata in aria a guardare l’avvio di campionato della squadra brianzola. Da una parte la squadra di Giampaolo già costretta a inseguire, dall’altra quella di Brocchi in fuga dopo tre partite. Il presidente, scrive il quotidiano sportivo, che ...

Jenny De Nucci a Blogo : "Da Il Collegio a Un PASSo dal cielo - spero di portare i più giovani dalla alla tv" (VIDEO) : Tra le novità della quinta stagione di Un passo dal cielo, al via su Rai1 giovedì 12 settembre 2019 in prime time, c'è anche Jenny De Nucci. La giovane attrice, molto popolare sui social, interpreta Isabella Ferrante, una ragazza di 17 anni, cresciuta sola con la madre Adriana, molto protettiva, il cui incontro con Klaus Moser (Matteo Oscar Giuggioli), un ragazzo 'all’antica' di cui si innamora perdutamente, scatenerà in lei un principio di ...

Finlandia-Italia 1-2 Immobile più Jorginho - azzurri con un rigore dubbio a un PASSo dalla qualificazione : Dopo il successo per 3-1 sull'Armenia, l?Italia punta a blindare il primo posto nel girone J. Vittoria per 2-1 in casa del,a Finlandia, seconda a -6 dagli azzurri. Al 59' Immobile firma di testa il...

Finlandia-Italia 1-2 Immobile più Jorginho - azzurri con un rigore dubbio a un PASSo dalla qualificazione : Dopo il successo per 3-1 sull'Armenia, l?Italia punta a blindare il primo posto nel girone J. Vittoria per 2-1 in casa del,a Finlandia, seconda a -6 dagli azzurri. Al 59' Immobile firma di testa il...

Classifica F1 - Mondiale piloti 2019 dopo il GP d’Italia : Hamilton sempre più vicino al titolo - Leclerc PASSa Vettel : Charles Leclerc fa esplodere Monza e tutti i tifosi della Ferrari con una vittoria sensazionale nel Gran Premio d’Italia 2019 di Formula Uno. Il monegasco ha centrato il secondo successo consecutivo davanti a Bottas e Hamilton che mantiene 63 punti di vantaggi sul compagno di team, per un sesto titolo iridato che ormai è ad un passo. In casa Ferrari Leclerc supera Vettel che chiude 14esimo con zero punti. Di seguito la Classifica del ...

Venezia - Franceschini : "Entro fine del mio mandato nessuna Grande Nave PASSerà più davanti a San Marco" : Il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini oggi ha presenziato alla cerimonia di premiazione del Festival di Venezia accompagnato dalla moglie Michela Di Biase, ma appena arrivato ha voluto fare una promessa, condivisa anche sui social network, dove ha scritto:"A Venezia per la #Biennalecinema2019. Un impegno: entro la fine del mio mandato nessuna Grande Nave passerà più davanti a San Marco. Il vincolo del @_MiBAC è solo il primo ...

CioccoFest - due weekend dedicati alla PASSione più dolce. In un luogo meraviglioso : I sapori dell’autunno, la bontà di un universo di cioccolata e lo scenario, splendido e indimenticabile, del complesso di Palazzo Farnese a Caprarola: sono gli ingredienti di CioccoFest – Caprarola Gusto 4.0, l’esperienza che unisce il meglio dei gusti del cioccolato e la festa dei sapori della castagna. Un nuovo appuntamento targato Caffeina che animerà le grandiose cucine di Palazzo Farnese, spazi di imponente valore artistico che sono ...

Il più grande ribaltone di sempre. In Europa non era mai capitato in PASSato. Ecco cosa sta succedendo : Alcune recenti indiscrezioni diffuse in queste ore da Dagospia aprono le porte al più grande ribaltone europeo che si sia mai visto. Se nella precedente esperienza di governo ci siamo abituati alle continue bacchettate europee sull’eccessivo debito, pare che la ‘cattedra’ degli affari economici in Europa passerà ad un italiano. Di chi parliamo? Il candidato sostituito pare essere Paolo Gentiloni, un nome forte e influente che ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 5 settembre. Tanto equilibrio - in campo Turchia-Repubblica Ceca per il PASSaggio del turno. Più tardi USA-Giappone e Lituania-Australia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:38 BRASILE-MONTENEGRO 41-38: Entra nella partita anche Leandrinho Barbosa, 4 punti per lui quando siamo a pochi istanti dall’intervallo 10:36 Turchia-Repubblica Ceca 9-4: Poderosa partenza dei turchi, con 5 punti di Erden e 4 di Cedi Osman 10:33 Turchia-Repubblica Ceca 2-0: Inizia con il botto la partita di Semih Erden, con una schiacciatona! 10:31 GERMANIA-GIORDANIA: Inizia anche il ...

Perché Airbus non produrra più l’aereo PASSeggeri più grande al mondo : (Foto: Johannes Eisele/AFP/Getty Images) Nel 2021 Airbus manderà in pensione i suoi superjumbo A380 dopo dodici anni di servizio. Sebbene, dopo il sorpasso dell’americana Boeing, il colosso europeo sia ormai il primo produttore per numero di consegne complessive, cessare la produzione del suo modello più esclusivo resta una priorità. Le ragioni di questa scelta non sono legate a incidenti o a problemi relativi alla sicurezza, ma sono piuttosto ...

Governo - nel programma al punto 26 spunta Roma più «attraente» - il PASSo indietro che non rilancia la Capitale : Sembrava un passo avanti, e s?è rivelato un arretramento. Pareva finalmente il giusto riconoscimento alla Capitale e invece il riferimento a Roma, al punto 26, l?ultimo del...

Un PASSo dal cielo 5 con Daniele Liotti : non più singoli episodi ma un unico film : Giovedì 12 settembre alle 21.25 andrà in onda la prima puntata della quinta stagione della fiction Un passo dal cielo, la seconda con protagonista l’ispettore capo della forestale Francesco Neri interpretato da Daniele Liotti che ha ‘sostituito’ Pietro Thiene dopo l’addio di Terence Hill. E dopo gli ottimi ascolti della quarta, questa è la stagione della conferma dell’attore romano. Una sfida non facile la sua, ...

Conte : "È un'opportunità - io responsabile" | Di Maio : "Il problema vicepremier non esiste più" | Zingaretti : "Fatti PASSi avanti" : Dopo l'incontro coi capigruppo Pd e 5stelle il premier incaricato in un video su Facebook si rivolge direttamente ai militanti del Movimento, alla vigilia del voto su Rousseau: "Non mi sfuggono le ragioni di perplessità, ma vi dico di non tenere nel cassetto i vostri sogni"