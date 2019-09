Roma | uccise e bruciò la ex | condannato all’ergastolo

Fonte : lastampa

(Di mercoledì 11 settembre 2019) La vittima, Sara Di Pietrantonio, era una studentesse di 22 anni quando il 29 maggio del 2016 venne trucidata nel quartiere della Magliana

