OCEAN VIKING | ZINGARETTI | ' NAVE DEVE SBARCARE' Pd in coro | ' Migranti in Italia'

Migranti : nave OCEAN VIKING fa rotta verso Nord - chiesta evacuazione donne incinta : Palermo, 11 st. (AdnKronos) – La nave Ocean Viking, di Sos Mediterranée e Msf, sta lasciando la zona Sar, e sta facendo rotta verso Nord dopo aver fatto richiesta alle autorità marittime di Italia e Malta di una evacuazione medica per la donna incinta di nove mesi soccorsa tre giorni fa. A bordo ci sono 84 naufraghi. La nave Ocean Viking ha virato verso Nord “per avvicinarsi alla possibile posizione dell’evacuazione ...

OCEAN VIKING ancora senza un porto - ong chiede lo sbarco urgente di una donna incinta : Nave Ocean Viking, che si trova in zona Sar a largo della Libia, ha chiesto di poter evacuare una donna incinta, al nono mese di gravidanza: "È una misura precauzionale - hanno spiegato dall'ong - per potenziali complicanze che potrebbero insorgere durante un parto a bordo". Tra i naufraghi ci sono 17 minori non accompagnati e un bimbo che ha meno di un anno.Continua a leggere

La OCEAN VIKING punta verso nord - una donna a bordo sta per partorire : La nave di Sos Mediterranée e Msf ha chiesto a Italia e Malta l'evacuazione medica. Sassoli: "La Ocean Viking deve sbarcare".

Migranti : Msf - 'molti naufraghi su OCEAN VIKING vittime di violenza sessuale' : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - "La #OceanViking si trova nella zona di ricerca e soccorso a largo della #Libia con a bordo 84 persone tra cui due donne incinte. Molte delle persone soccorse riportano segni di violenza fisica e sessuale". E' quanto scrive Medici senza frontiere su Twitter. "La cosa c

Migranti : Steier (Lifeline) - 'farli scendere da OCEAN VIKING e poi in aereo in Germania' : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - "La soluzione giusta per la Ocean Viking sarebbe quella di fare scendere, con una motovedetta della Guardia costiera, gli 84 Migranti a bordo, portarli a riva e poi farli salire su un aereo e portarli in Germania". E' la proposta di Axel Steier, responsabile della ong

Migranti : Open Arms - 'Zingaretti è al governo - facciano scendere naufraghi da OCEAN Viking' : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - "Stiamo seguendo con attenzione la vicenda della Ocean Viking, anche per capire la posizione del governo. Ci aspettiamo che ci sia una netta discontinuità con il passato, questo vuol dire fare scendere al più presto le persone dalla Ocean Viking. Senza tentennamenti".

Migranti - OCEAN VIKING ancora in acque internazionali - Salvini : «Zingaretti chiede ingresso? Ottimo inizio» : La nave Ocean Viking di Sos Mediterranée e Msf, con a bordo 84 persone soccorse nel Mediterraneo, è ancora in acque internazionali in attesa dell'assegnazione di un porto sicuro. La...

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'governo ripristini legalità e faccia entrare OCEAN Viking' : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - "Non si tratta di far cose straordinarie e nessun ministro è obbligato ad applicare il decreto sicurezza bis: il governo italiano ripristini semplicemente la legalità, prima ancora del buon senso e dell'umanità, faccia sbarcare i naufraghi nel porto sicuro più vicino c

Migranti : nave OCEAN VIKING ancora in acque internazionale - in attesa di un porto sicuro : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - La nave Ocean Viking di Sos Mediterranée e Msf, con a bordo 84 persone soccorse nel Mediterraneo, è ancora in acque internazionali in attesa dell'assegnazione di un porto sicuro. La Libia nei giorni scorsi ha offerto il porto di Tripoli ma la ong ha rifiutato l'offerta

Migranti : Salvini - 'Zingaretti chiede ingresso OCEAN Viking? Ottimo inizio...' : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - "Zingaretti: “Quella nave per me deve entrare, senza se e senza ma”. Ottimo inizio... Vediamo alla prova dei fatti se il “nuovo” governo di sinistra farà gli interessi degli italiani difendendo i confini o riaprirà ancora i porti...". Lo scrive su Twitter l'ex ministro

