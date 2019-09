Manovra,lettera Cgil,Cisl,Uil: incontro

Manifestazione nazionale a metà novembre a Roma, a sostegno delle richieste dei sindacati pensionati. Emerge dal vertice Spi-Fnp-Uilp Uil. I confederali intendono richiamare l' attenzione del nuovo governo sui temi di fisco, non autosufficienza, sanità. In particolare preoccupa la misura, annunciata in legge di stabilità, di riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori, che escluderebbe una riduzione delle tasse per i pensionati.Con Cigl eabbiamo scritto a Conte per avere un,riferisce Barbagallo (Uil).(Di mercoledì 11 settembre 2019)