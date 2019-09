Il coraggio di Sabrina Paravicini | il toccante racconto dopo l’intervento

Fonte : dilei

(Di mercoledì 11 settembre 2019), l’attrice che interpretava Jessica in Un Medico in Famiglia, sta affrontando la battaglia contro il cancro al seno e ha deciso di rendere partecipi i suoi fan per aiutare chi, come lei, sta vivendo la stessa guerra. Una battaglia dura, chenon ha mai nascosto. Un cancro che l’ha costretta a cicli di chemioterapia e ad un’operazione per la rimozione totale del seno. Momenti particolarmente difficili da affrontare, ma che l’attrice ha condiviso con chi, con affetto e tenerezza, la segue su Instagram, mostrando tutti gli effetti che la chemioterapia stava avendo sul suo corpo.di asportazione del seno,non ha modificato le sue abitudini e si è mostrata, come sempre, fragile e forte, sui social, raccontando nei dettagli cosa sta succedendo. Nonostante la scomparsa del tumore i medici sono intervenuti, lasciandole ...

SabrinaSalerno : Lo ammetto: ho un vero e proprio debole per le persone che hanno il coraggio di dire quello che pensano, nel bene e… - Alexroco77 : RT @SabrinaSalerno: Lo ammetto: ho un vero e proprio debole per le persone che hanno il coraggio di dire quello che pensano, nel bene e nel… - CiroArmenio : @SabrinaSalerno Coraggio Sabrina. Si riprende la routine. ?? -