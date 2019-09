Deforestazione | se perdiamo la battaglia in Amazzonia e in Siberia non torneremo più

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2019) di Carlo Fusco La vita è un dono senza destinatario. Tuttavia la specie umana si erge da sempre a sua padrona indiscussa, in quanto unica dotata di coscienza, consacrata perciò al suo controllo. Un espediente che legittima l’uomo a farne ciò che vuole e assolve dalla colpa, in nome dell’immediato profitto. Nel 2015 la superficie del nostro pianeta era ricoperta da 3999 milioni di ettari di foresta. Nel 1990 erano 4128 milioni. Nell’arco di 25 anni perciò, l’attività antropica diha portato alla perdita 129 milioni di ettari. Dove prima cresceva la rigogliosa vertigine amazzonica, dove gli alberi si ergevano con millenaria superbia e la vita proliferava indisturbata, adesso si estendono chilometri di terra e cenere. Un problema che, nonostante sia in lento calo, rimane uno dei principali interessi della causa ambientale, avendo un impatto enorme sulla vita ...