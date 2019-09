De Laurentiis | “Nessun rimpianto per Icardi Avevo offerto 65 milioni e 12 a Wanda Nara”

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 11 settembre 2019) “Nessuno avrebbe disdegnato un top player come” è il commento del presidente Deche però conferma di non aver nessune svela le cifre record offerte all’argentino e da lui rifiutate, anzi nemmeno prese in considerazione. Nessunper. Non avremmo preso Llorente e Milik sarebbe stato scontento Sulla trattativa fallita con“Per acquistarlo sono arrivato a offrire all’Inter 60più bonus, per un totale di 65, mentre aNara per il contratto del marito ho proposto un lordo di circa 12non è stupido e forse ha capito che per rilanciarsi a livello europeo andare in una squadra come il Psg, dove potrà primeggiare con più facilità rispetto al Napoli, per lui era la scelta migliore”. Nessun, però. Degiura di non averne mai, nella vita “L’arrivo diavrebbe impedito ...

napolista : #DeLaurentiis “Nessun rimpianto per #Icardi. Avevo offerto 65 milioni e 12 a #WandaNara” Il presidente del #Napoli… - DanGambard : RT @claudioruss: De Laurentiis: “Milik è la mia stella. Nessun rimpianto per Icardi, il polacco ha fatto 20 gol senza rigori. Ancelotti il… - allgoalsnapoli : 'Milik è la mia stella', titola il Corriere dello Sport con un virgolettato di Aurelio De Laurentiis che si raccont… -