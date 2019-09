Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2019) (AdnKronos) – Il trilocale si conferma “la tipologia più ambita con il 40% delle richieste. Milano è l’unica, tra le grandi città, in cui la domanda del bilocale prevale sulle altre tipologie e registra un aumento della concentrazione sui piccoli tagli, a conferma dunque della forte attrattività del capoluogo lombardo per gli investitori”, continua Megliola. L’analisi dell’offerta mostra come “nelle grandi città la tipologia più presente è il trilocale (+31,4%) a cui segue il quattro locali con 25,1 per cento”, precisa Megliola. Per quanto riguarda le compravendite il “76,6 per cento delle transizioni realizzate attraverso le agenzie del gruppo Tecnocasa ha interessato l’abitazione principale, il 17,9% la casa a uso investimento e il 5,5% la casa vacanza. La situazione è invariata rispetto a un anno fa”. spiega ...

TV7Benevento : Case: aumentano i mutui e si accorciano i tempi di vendita (3)... - TV7Benevento : Case: aumentano i mutui e si accorciano i tempi di vendita (2)... - TV7Benevento : Case: aumentano i mutui e si accorciano i tempi di vendita... -