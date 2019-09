Bimbi legati | urla e schiaffi all' asilo | arrestata una suora a Roma «Avevano paura di

Bimbi con polsi legati - in punizione sugli armadi : arrestata una suora di un asilo di Roma : Una suora è stata arrestata dalla polizia ed è finita agli arresti domiciliari per maltrattamenti su Bimbi in un asilo a Roma, quello delle Angeline Francescane, nel quartiere Aldobrandeschi, tra Monteverde e l’Aurelio. Nell’ambito delle indagini condotte dagli agenti del commissariato Monteverde sui presunti maltrattamenti sono indagate anche un’altra suora e due laiche. Le indagini sono partite dalla denuncia di ...