Basket | Mondiali 2019 | la Francia batte gli Stati Uniti ai quali non basta un grande

FINISCE IL primo quarto! Perfetta parità dopo dieci minuti molto divertenti. Tredici punti per uno scatenato Patty Mills. 17-17 Grande rimessa dell'Australia con Kay che schiaccia sulla sirena del primo quarto. 15-17 Pumprla trova un canestro anche un po' fortunoso.

15-15 Arresto e tiro di Mills. Sembra non fermarsi più. 13-15 Ancora un Auda scatenato. Due minuti alla fine. 13-13 Auda con decisione arriva al ferro e pareggia. 13-11 Tripla importante di Auda. 13-8 MIIIIIILS! TRIPLAAAAA! inizio pazzesco del numero 5 australiano. 10-8 Ingles con uno splendido sottomano mancino. 8-8 Tripla di Mills! Otto punti per il giocatore degli Spurs.

Gli Stati Uniti sono stati eliminati dai Mondiali di Basket dalla Francia: Gli stati Uniti sono stati eliminati dai Mondiali di basket dalla Francia, che ha vinto il quarto di finale giocato oggi per 89 a 79. È il peggior risultato della nazionale statunitense dal 2002, quando fu eliminata ai quarti dalla

Mondiali di Basket - la Francia elimina gli Usa di coach Popovich e conquista la semifinale. Gobert e Fournier firmano il colpaccio: La Francia firma l'impresa dei Mondiali di basket, a prescindere da come finirà l'avventura in Cina. La Nazionale transalpina ha battuto ed eliminato gli Stati Uniti nei quarti: 89-79 alla sirena. Il match è stato segnato dalle prestazioni di Rudy Gobert ed Evan Fournier da una parte e dalla serataccia di Kemba Walker dall'altra. Ma non ci sono solo la doppia-doppia del pivot degli Utah Jazz e i 22 punti del giocatore degli

Mondiali Basket 2019 – USA troppo piatti: Gobert trascina la Francia in semifinale - eliminati i campioni in carica: Francia da urlo! Gli USA di Gregg Popovich eliminati ai quarti di finale dei Mondiali di Basket 2019 Un quarto di finale spettacolare, quello di oggi tra USA e Francia: un match non alla pari di Argentina-Serbia, ma comunque ricco di colpi di scena e giocate da urlo. La formazione di Gregg Popovich ha ceduto oggi alla Francia, venendo clamorosamente eliminata dai Mondiali di Basket 2019, in corso in Cina. Gobert ed i francesi hanno

Mondiali Basket - le magie di Campazzo e i 20 punti del 39enne Scola: così l'Argentina ha eliminato la favorita Serbia. Gli highlights: Iniziano con una sorpresa i quarti di finale del Mondiale di basket di Cina 2019. La Serbia, una delle favorite per il successo finale, perde 97-87 contro l'Argentina. Merito di una partita oltre ogni aspettativa per i sudamericani, trascinati dal 39enne Luis Scola e da Facundo Campazzo, autori rispettivamente di 20 e 18 punti. Inutili dalla parte opposta per la squadra di Djordjevic i 21 punti di Bogdan Bogdanovic e i 18 di Nemanja Bjelica.

Mondiali Basket - Spagna batte Polonia 90 a 78 e va in semifinale: Rubio top scorer (19 punti) con tre triple e nove assist. Gli highlights: La Spagna accede alle semifinali del mondiale di basket in Cina. A Shanghai, la nazionale di Scariolo ha superato la Polonia 90-78 entrando tra le prime quattro del torneo dopo l'Argentina. Top scorer degli spagnoli Rubio con 19 punti, ma anche 9 assist e 5 rimbalzi. Nelle file dei polacchi in evidenza Slaughter, che però non è bastato per contenere anche i 16 punti di Fernandez, un Gasol da 10 punti e 7 assist, oltre ai 32 messi a referto

La presentazione dei quarti di finale – Cronaca Argentina-Serbia – Cronaca Spagna-Polonia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Australia-Repubblica Ceca, ultimo quarto di finale del Mondiale di basket 2019. Da oggi cominciano le sfide ad eliminazione DIRETTA ed infatti sono in programma i primi due quarti di finale. Si parte alle ore 13.00 con la super sfida tra i

Stati Uniti-Repubblica Ceca – Stati Uniti-Turchia – Stati Uniti-Giappone – Stati Uniti-Grecia – Stati Uniti-Brasile – Il programma dei quarti di finale di oggi Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto di finale dei Mondiali di basket 2019 che oppone gli Stati Uniti alla Francia. Gli uomini di Gregg Popovich cominciano la fase a

Basket - Mondiali 2019: presentazione quarti di finale di oggi (11 settembre). Che sfida Stati Uniti-Francia! L'Australia affronta la Repubblica Ceca: Argentina e Spagna ci sono già, oggi il Mondiale di Basket scopre le sue altre due semifinaliste. Sono in programma, infatti, gli altri due quarti di finale della rassegna iridata: Stati Uniti-Francia (ore 13.00) ed Australia-Repubblica Ceca (ore 15.00). Stati Uniti-Francia è sicuramente la sfida più attesa della giornata. Uno scontro che promette scintille e che assegna un posto in semifinale contro l'eccezionale Argentina. Dopo la quasi

Australia-Repubblica Ceca oggi - Mondiali Basket 2019: orario d'inizio: oggi (11 settembre) andranno in scena gli ultimi due quarti di finale dei Mondiali di basket 2019. L'ultimo match di questa fase si disputerà alle ore 15.00 tra Australia-Repubblica Ceca. I ragazzi di Andrej Lemanis hanno avuto un percorso perfetto sin qui con cinque vittorie in altrettante gare. La squadra guidata da Ronen Ginzburg, invece, sono riusciti a trionfare solo in tre dei match disputati in questa competizione iridata. Per

Stati Uniti-Francia oggi - Mondiali Basket 2019: orario d'inizio e come vederla in tv e streaming: Arriva il giorno di Stati Uniti-Francia, terzo quarto di finale dei Mondiali di basket 2019, anche se appartiene alla parte alta del tabellone. Ad aspettare una delle due squadre c'è l'Argentina, ieri vittoriosa in maniera eccezionale sulla Serbia. Se Team USA arriva a questo incontro con cinque successi alle spalle (anche se una partita, contro la Turchia, ha rischiato di perderla), la Francia ha ceduto di fronte all'Australia

Basket - Mondiali 2019 oggi in tv: orari e programma dei quarti di finale. Il calendario completo: Seconda giornata dei quarti di finale dei Mondiali di Basket 2019 in arrivo in terra cinese: a Dongguan e Shanghai si va a completare il quadro delle formazioni che, venerdì, ritroveremo a Pechino in semifinale. Si comincia alle 13, con la sfida tra Stati Uniti e Francia, con gli americani chiamati a confermare i progressi visti nelle ultime due partite contro Grecia e Brasile soprattutto sul piano dell'interpretazione tattica di quanto

Mondiali Basket 2019 – Ricky Rubio trascina la Spagna sulla Polonia: è il miglior assistman della storia della competizione: La Spagna supera la Polonia 90-78 e accede alla semifinale dei Mondiali di Basket 2019 trascinata da Ricky Rubio: il playmaker firma 9 assist e diventa il miglior assistman della storia della competizione Dopo l'impresa dell'Argentina sulla Serbia, i Mondiali di Basket 2019 vedono un'altra squadra in semifinale. La Spagna di coach Scariolo ha superato la Polonia 90-78 trascinata da uno straordinario Ricky Rubio capace di mettere insieme 19