Antonio Banderas | la drastica decisione dopo l’infarto | “Lascio Hollywood e torno a casa”

L'addio di Antonio Banderas : "L'infarto mi ha cambiato - lascio Hollywood" - : Novella Toloni L'attore spagnolo, dopo l'operazione al cuore di due anni fa, è profondamente cambiato e oggi ha deciso di lasciare Hollywood e il cinema per dedicarsi alla sua passione, il teatro, nella sua terra natale Antonio Banderas ha scelto il Toronto Film Festival per annunciare L'addio al cinema. L'attore spagnolo, presente all'evento cinematografico per la prima di "The Laundromat" (dove interpreta uno dei protagonisti dello ...

Antonio Banderas - la ‘trasformazione’ dopo l’infarto : oggi lo ritroviamo così : Il 26 gennaio 2017 Antonio Banderas è stato operato d’urgenza per l’inserimento di tre stent a seguito di un malore cardiaco. Da allora sono passati più di due anni e tante cose sono cambiate: tanto per cominciare l’attore trascorre la vita con più serenità, dando valore alle piccole cose e scegliendo con cura i ruoli da interpretare sul grande schermo. Antonio Banderas, 59 anni, è tornato a parlare della sua condizione di salute. In occasione ...

LA MASCHERA DI ZORRO/ Streaming del film su Nove con Antonio Banderas : cast super : La MASCHERA di ZORRO in onda su Nove alle 21.25 oggi 31 agosto. Nel cast Antonio Banderas, Anthony Hopkins e Catherine Zeta-Jones. La trama del film.

La maschera di Zorro/ Su Nove il film con Antonio Banderas - 31 agosto 2019 - : La maschera di Zorro in onda su Nove alle 21.25 oggi 31 agosto. Nel cast Antonio Banderas, Anthony Hopkins e Catherine Zeta-Jones. La trama del film.

Ong Open Arms - Antonio Banderas come Gere : 'Un orrore' : La nave Ong Open Arms, con a bordo 160 migranti, non trova un porto europeo in cui sbarcare. Paesi come la Spagna ritengono di aver accolto fin troppi migranti, l'Italia, invece, rimane fedele alla sua politica dei porti chiusi fortemente voluta da Matteo Salvini. Tocca ad un altro attore di Hollywood manifestare il proprio punto di vista sulla vicenda. Antonio Banderas, dopo Richard Gere, si schiera al fianco delle organizzazioni impegnate nel ...

Antonio Banderas sta con la Open Arms : "I porti chiusi sono un orrore" : Dopo Richard Gere, un altro divo di Hollywood scende in campo a favore della ong spagnola Open Arms. “Un orrore”, così l’attore e regista spagnolo Antonio Banderas ha definito la situazione della nave, che da oltre dieci giorni è ferma al largo di Lampedusa con 160 persone a bordoA riportare le parole del divo hollywoodiano sono i media spagnoli. Durante una conferenza stampa, Banderas ha spiegato che la ...

Open Arms - ci mancava pure Antonio Banderas : anche lui si schiera a favore dell'ong : Dopo Richard Gere, un'altra star del mondo del cinema ha deciso di scendere in campo in favore della ong spagnola Open Arms, che ha 10 giorni si trova a una trentina di miglia da Lampedusa in attesa di poter sbarcare i migranti soccorsi. Banderas ha definito "un orrore" la situazione che si è venu

Migranti - dopo Richard Gere scende in campo anche Antonio Banderas : “Orrore che la Open Arms non possa attraccare” : dopo Richard Gere, anche un altro volto noto di Hollywood è sceso in campo in sostegno dei Migranti bloccati a bordo delle navi che li salvano perché l’Europa non offre loro porti in cui sbarcare. È Antonio Banderas che ha definito un “orrore” il fatto che la nave Open Arms dell’ong spagnola Proactivia non trovi un porto dove attraccare per far sbarcare le 160 persone che ha salvato da diversi naufragi avvenuti nei giorni ...

BLACK BUTTERFLY - RAI 3/ Streaming video del film con Antonio Banderas - 14 luglio - : 'BLACK BUTTERFLY' onda su Rai 3 oggi, lunedì 14 luglio 2019, alle ore 21.20. Regia di Brian Goodman, nel cast Jonathan Rhys Meyers e Antonio Banderas

BLACK BUTTERFLY - RAI 3/ Streaming video del film con Antonio Banderas - 14 luglio - : 'BLACK BUTTERFLY' onda su Rai 3 oggi, lunedì 14 luglio 2019, alle ore 21.20. Regia di Brian Goodman, nel cast Jonathan Rhys Meyers e Antonio Banderas