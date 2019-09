Anche Civilization 6 ha ora una modalità battle royale

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Laha raggiunto livelli di popolarità davvero incredibili, tanto chelo strategico6 di Firaxis ha appena lanciato la suasu PC.Conosciuta come Red Death, la nuovaa turni di Civlization 6 elimina la consueta espansione lenta e costante del gioco a favore di una lotta dove a vincere sarà l'ultimo giocatore a rimanere in piedi. Si combatterà per la sopravvivenza in una terra desolata post-apocalittica, con città in rovina, acque corrosive e un anello radioattivo che si restringe lentamente man mano che la partita continua. È progettata per ospitare tra due e 12 giocatori, ognuno in grado di scegliere tra una gamma di fazioni diverse, tra cui scienziati, mutanti, jocks e pirati.Leggi altro...

