Vasti incendi nel sudest dell’Australia | in corso indagini della polizia

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2019) Centinaia di vigili del fuoco stanno lavorando ininterrottamente in Australia per contenere oltre 100che stanno devastando la zona al confine tra Queensland e New South Wales, a sud di Brisbane. Schierati anche elicotteri. Il capodel Queensland ha annunciato una taskforce per indagare su 8 diversi focolai divampati nei giorni scorsi. Le forze dell’ordine hanno reso noto che l’o scoppiato vicino alla città di Logan è stato innescato da un 12enne: in un video in cui si vede il ragazzino appiccare le fiamme, che si sono poi estese, distruggendo anche un magazzino. L'articoloneldell’Australia: inMeteo Web.

caicio43 : RT @caritas_milano: 'Siamo tutti preoccupati per i vasti incendi che si sono sviluppati in #Amazzonia.Preghiamo perché,con l’impegno di tut… - ImagesDes : RT @Caitrionaec: In risposta a @mako671178 Hi Mako Le parole di Papa Bergoglio, ieri: ' Siamo tutti preoccupati per i vasti incendi che s… - ioete_nana7760 : RT @Caitrionaec: In risposta a @mako671178 Hi Mako Le parole di Papa Bergoglio, ieri: ' Siamo tutti preoccupati per i vasti incendi che s… -