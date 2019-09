Tony Effe Dark Polo Gang contro Arianna Cirrincione di Uomini e donne | Stupida

Fonte : blogo

(Di martedì 10 settembre 2019) Oggi su Instagram si sono raggiunti livelli altissimi quando, cantante della, ha inveito, la compagna dell’ex tronista diAndrea Cerioli. Motivo? Il nome del cane di lei, lo stesso del cane di lui. Tutto vero. Lo sè nato da un commento lasciato dal trapper ex fiamma di Taylor Mega sulla pagina Instagram della ragazza, accusata di essere "copiona" proprio perché, appunto, avrebbe scelto Cookie come nome del suo cane. Quindi alcune storie, in una delle quali (poi cancellata)è stata definita "":di: ", mi hai copiato il cane!" 10 settembre 2019 21:38.

