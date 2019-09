Rissa tra stranieri al McDonalds | nigeriano reagisce rabbiosamente al fermo

Violenta Rissa tra stranieri al fast food - nigeriano reagisce al fermo : Federico Garau Fuggito dopo la rissa a cui aveva preso parte, lo straniero, regolare sul territorio nazionale, si è rivoltato contro gli agenti, i quali hanno dovuto faticare non poco per far scattare le manette ai suoi polsi Violenta rissa tra stranieri all'interno di un McDonald's di Reggio Emilia, al termine della quale uno solo dei contendenti, di nazionalità nigeriana, è stato catturato e quindi rimesso in libertà dopo una ...

Rissa tra ragazzine a Genova : gli amici ridono e filmano la scena : Giorgia Baroncini Le ragazze si tirano i capelli, si prendono a sberle e qualcuno lancia persino un bidone dell'immondizia. In pochi intervengono per cercare di fermarle Una violenta Rissa è scoppiata lungo la promenade di Genova, in corso Italia a pochi passi da Boccadasse. Protagoniste della lite alcune giovani ragazze che hanno iniziato a tirarsi pugni e calci davanti agli amici. Scene di violenza unica: le ragazze si tirano i ...

Genova - Rissa tra ragazzine sul lungomare. La gente filma e ride - ma non interviene : Schiaffi, calci, pugni. Sono volate scarpe coi tacchi utilizzate per colpirsi a vicenda. Cassonetti della spazzatura ribaltati. Una rissa choc avvenuta sul lungomare Lombardo di Genova. Una...

Calci e pugni tra ragazzine : Rissa choc sul lungomare di Genova. La gente filma e ride - ma non interviene : Schiaffi, Calci, pugni. Sono volate scarpe coi tacchi utilizzate per colpirsi a vicenda. Cassonetti della spazzatura ribaltati. Una rissa choc avvenuta sul lungomare Lombardo di Genova. Una...

Taranto - Rissa tra stranieri con bastoni e bottiglie : preso nigeriano : Federico Garau Lo straniero, un 24enne, è stato colto in flagranza di reato: in fuga, pur se feriti e sanguinanti, tutti gli altri partecipanti, che hanno fatto perdere le proprie tracce all'arrivo sul posto della polizia di Stato Una violenta rissa tra stranieri, scoppiata in via Oberdan a Taranto, ha fatto scattare l'allarme tra passanti e residenti. Secondo quanto riferito dalla stampa locale sarebbero stati numerosi i ...

Frosinone - neonata muore in ospedale - scoppia la Rissa tra genitori e medici. Disposta l'autopsia : Dramma a Frosinone nella notte tra domenica e lunedì, dove una neonata è morta all'ospedale Spaziani. La cartella clinica è stata sequestrata e le cause del decesso della...

Frosinone - neonata muore in ospedale - scoppia la Rissa tra genitori e medici : intervengono i carabinieri : Dramma a Frosinone nella notte tra domenica e lunedì, dove una neonata è morta all'ospedale Spaziani. La cartella clinica è stata sequestrata e le cause del decesso della...

Tragedia fuori dalla discoteca - giovane accoltellato durante una Rissa : è morto : Un ragazzo, di cui non è ancora nota l'identità, è stato ucciso nella notte tra domenica e elunedì nei pressi di una...

Botte e insulti in alta quota - Rissa tra l’equipaggio dell’aereo che abbandona la cabina di pilotaggio - terrore tra i passeggeri : Una furiosa lite tra i componenti dell’equipaggio di un aereo della compagnia nazionale indiana Air India è scoppiato all’improvviso in cabina di pilotaggio. Sembra che a scatenare il tutto sia stata una hostess che ha accusato i due piloti di averla molestata. Prima i componenti dell’equipaggio si sono insultati pesantemente, poi sono passati alle vie di fatto. La lite è successa quando l’aereo era in viaggio tra New Delhi e Sharjah ...

Crisi di governo : urla - rosari e rubli Tra Lega e 5 Stelle un finale con Rissa : Dall’uso dei simboli religiosi al caso Savoini, Conte tratta Salvini da padre severo. Lui, seccato per l’umiliazione, risponde dai banchi della Lega. Mentre Renzi si riprende la scena (e un po’ anche il partito)

Parma - soldi falsi al kebab : scoppia violenta Rissa tra stranieri : Federico Garau Il proprietario del locale ha subito richiamato l'attenzione dei clienti per segnalare il problema, ma è stato bellamente ignorato. Dopo aver chiesto l'aiuto di alcuni connazionali è scoppiata una rissa tra i due gruppi violenta rissa tra stranieri in pieno centro a Parma, a causa di un pagamento effettuato con banconote false. L'episodio risale alla tarda serata di qualche giorno fa, e si è svolto tra piazza Garibaldi ...

Parma - soldi falsi al kebab : scoppia violenta Rissa tra stranieri : Il proprietario del locale ha subito richiamato l'attenzione dei clienti per segnalare il problema, ma è stato bellamente ignorato. Dopo aver chiesto l'aiuto di alcuni connazionali è scoppiata una rissa tra i due gruppi Federico Garau ? Luoghi: Parma

San Ferdinando - violenta Rissa stranieri-residenti tra i falò : I festeggiamenti in onore di Santa Barbara sono stati interrotti da un gruppo di extracomunitari, piombato in mezzo ai falò per molestare ed aggredire chiunque capitasse loro a tiro: la preoccupazione dell'amministrazione comunale per il fenomeno migratorio e per i possibili strascichi Federico Garau ? Luoghi: San Ferdinando (Reggio Calabria)

Processione religiosa finita in Rissa - donna incrocia tra la folla il marito abbracciato all’amante : E’ successo il finimondo a una Processione religiosa a Lima in Perù. Il Perù è un paese molto credente dove si susseguono le processioni religiose. In una di queste una donna ha incrociato tra la folla a Lima il marito in compagnia di un’altra donna. I due erano in atteggiamenti inequivocabili, lui abbracciava lei. La donna ha chiesto spiegazioni al marito che non sono state esaustive e in pochissimi minuti si è passati dalle parole ai ...