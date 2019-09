Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2019) Il 12, 13 e 14 settembre, ae San, il linguista Massimo Arcangeli, fondatore tra l’altro del movimento “Omofobi del mio Stivale” organizza una manifestazione no-stop di treperun osservatorio nazionale e unaa tutela dei diritti Lgbt+. Al centro del dibattito anche i diritti delle famiglie omogenitoriali, rappresentate da Giuseppe Maffia e Ivana Palieri, segretaria nazionale della Rete genitori rainbow, dall’associazione Famiglie arcobaleno Puglia, con la partecipazione di Alessandro Cecchi Paone e Annalisa Nicastro, direttore della rivista letteraria Leggere Tutti, che presenterà il mio ultimo romanzo Mia (editore Castelvecchi), thriller al centro del quale vi è proprio una famiglia composta da due donne e una bambina. Questo fine settimana tra Campania e Puglia – in previsione delPride di sabato 14 ...

erregi69 : Omo-transfobia, una tre giorni a Sorrento e San Severo per lanciare una carta etica - Cascavel47 : Omo-transfobia, una tre giorni a Sorrento e San Severo per lanciare una carta etica - TutteLeNotizie : Omo-transfobia, una tre giorni a Sorrento e San Severo per lanciare una carta etica -