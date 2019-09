Maltrattamenti alla ex moglie | imprenditore denunciato

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 10 settembre 2019) Valentina Dardari L’uomo più di una volta aveva picchiato, perseguitato e derubato la donna. Per lui il divieto di avvicinarsisua vittima,figlia ecasafine ha trovato il coraggio di denunciare il suo ex marito, colpevole dinei suoi confronti. L’uomo l’avrebbe picchiata, minacciata e anche derubata più volte. Adesso per lui il divieto di avvicinarsisua vittima,figlia di soli tre anni e all’abitazione coniugale. Questo ennesimo fatto di violenza familiare è avvenuto a Soresina, comune in provincia di Cremona. Undi 37 anni è statoex. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, lo scorso mese di giugno l’uomo si sarebbe recato nell’abitazione della sua ex, dove la trentenne vive con la loro bambina di tre anni. Qui sarebbe nata una violenta discussione, sfociata subito in un moto di ...

