A Knight’s Quest | Data di uscita e piattaforme annunciate

Fonte : gamerbrain

(Di martedì 10 settembre 2019) Passare i nemici a fil di lama con un fendente elegante, rischiare l’osso del collo scivolando lungo gli argini di un abisso al di sopra di altissime cascate, correre sui muri per evitare trappole e risolvere enigmi controllando gli elementi: è il piano di una classica giornata lavorativa di Rusty, il nuovo eroe del mondo dei videogiochi che farà il suo debutto in A Knight’s, un’epica avventura in arrivo su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch nel corso dell’autunno. Il nostro eroe inizia la sua avventura armato solo della sua spada e di uno scudo semplice, ma sbloccherà molto presto gli “Spirit Powers”, spettacolari abilità che gli forniscono il potere di alterare se stesso e il mondo circostante. Basta schiacciare un tasto per sfruttare il potere del fuoco, del ghiaccio e del tempo e scatenare effetti ...