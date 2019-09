Tesoro nascosto sulla Luna | scienziati ipotizzano vasti depositi di metalli preziosi in

Fonte : scienze.fanpage

(Di lunedì 9 settembre 2019) Un team di ricerca internazionale composto dacanadesi e americani ha ipotizzato la presenza didinel cuore della. Secondo gli studiosi non ci sarebbero evidenze di questo "" nelle rocceri poiché isarebbero rimasti legati al solfuro di ferro nelle profondità del satellite.

Surfnice : Avete mai pensato che il tesoro è nascosto perché non vuole essere cercato. - matteotognocchi : RT @IperboreaLibri: «Dapprima è una gioia infantile, l'eccitazione di trovare un tesoro nascosto. Poi ti accorgi che è come la meditazione… - IperboreaLibri : «Dapprima è una gioia infantile, l'eccitazione di trovare un tesoro nascosto. Poi ti accorgi che è come la meditazi… -