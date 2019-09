Shenmue III | presto sarà possibile preordinare la Collector' s Edition

Shenmue III : Yu Suzuki fornisce nuove informazioni sul gioco : Yu Suzuki (director) ha recentemente rilasciato un'intervista in cui tocca alcuni aspetti dell'attesissimo Shenmue III, come ad esempio il grado di difficoltà e la longevità. Ecco quanto emerso.Per quanto riguarda la difficoltà, Suzuki ha affermato che se alzerete ogni parametro di qualche livello e riuscirete a padroneggiare il sistema di combattimento, avrete vita facile. Tuttavia i giocatori più spavaldi potranno combattere i boss prima del ...

Gamescom 2019 : Shenmue III - prova : Quando sento parlare di Shenmue, un brivido scorre inevitabilmente lungo la mia schiena. Sotto un certo punto di vista, infatti, il capolavoro di Yu Suzuki fu un mio primo assaggio di ciò che sarebbero stati gli open world in futuro. Ricordo che rimasi affascinato dalle vicende di Ryu e da quel paesino in cui si muoveva, con abitanti che parevano dotati di vita propria. Ricordo anche che mi divertivo a pedinarli per vedere se si comportavano ...