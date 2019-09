Navigator Campania | 471 vincitori in protesta | ancora nessuna assunzione

Navigator Campania - 471 vincitori in protesta : nessuna contrattualizzazione : “Laureati, selezionati, disoccupati”, questo il testo scritto su uno degli striscioni dei manifestanti “incatenati” davanti a Palazzo Lucia, sede della Regione. Il 5 Settembre i 471 vincitori del Concorso Navigator Campania si sono uniti per chiedere di essere contrattualizzati e prendere servizio nei Centri per l’Impiego interessati alla selezione. Già a maggio la selezione dei Navigator Campania sembrava avesse ...

Reddito - quattro Navigator della Campania in sciopero della fame contro De Luca : “Non firma convenzione per farci lavorare” : Nuova protesta dei 471 navigator della Campania contro la decisione del governatore Vincenzo De Luca di non firmare la convenzione con Anpal Servizi necessaria perché i vincitori del concorso possano iniziare il loro percorso formativo e lavorativo. Indispensabile per dare il via al Patto per il lavoro che costituisce la fase due delle legge sul Reddito di cittadinanza, che in Campania coinvolge 170mila famiglie. Da oggi a turno saranno in ...

Reddito di cittadinanza - i nodi aperti : Navigator Campania - immigrati e centri impiego : La prossima settimana per il Reddito di cittadinanza dovrebbe partire la fase 2. Il condizionale è tuttavia ancora d’obbligo vista la crisi di governo e la mancanza, ancora, di alcuni provvedimenti attuativi

De Luca : «I Navigator? Partecipino al concorso della Regione Campania» : «Anche i navigator possono partecipare: avete tempo fino a fine agosto per iscrivervi al concorso, chi vuole partecipi al concorso serio, per un lavoro stabile». Lo ha detto Vincenzo De...

Reddito di cittadinanza : ?record di domande a Napoli. Ma in Campania scoppia il caso Navigator : Le domande per il Reddito di cittadinanza presentate al 15 luglio sono 1.401.225, di cui 895.220 accolte.Lo fa sapere l'Inps. La Regione in cui lerichieste sono maggiori è...

L'ira dei Navigator della Campania : è braccio di ferro con il governatore : I vincitori della selezione rivendicano l'assunzione, così come era previsto dal bando per i Navigator. Ma il governatore De Luca ribadisce il suo no a quella che ritiene una porcheria...