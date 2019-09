Moda uomo autunno-inverno 2019-2020 | tendenza boy scout

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 9 settembre 2019) Laper il prossimoinizia a dare i primi segnali. Non è da tutti sbarcare al Lido di Venezia, in occasione della 76esima edizione della Mostra del cinema, con indosso una divisa da boy. Luka Sabbat l;ha fatto. Il giovane modello, influencer, designer, deejay e quant;altro – e non dimentichiamo che ha solo 21 anni – ha sfoggiato in Laguna due look in perfetto, e originale, stile da. Molto diper la stagione. Vedi camicie e cappellini da baseball con dicitura ‘Boys of America;. Al collo una bandana, mentre alle solite sneaker Luka ha preferito degli anfibi; scelta che approviamo in pieno. Uno stile che è in linea con il trend da ‘giovane esploratore; che da alcune stagioni vediamo sfilare in passerella, da Prada a Moncler, da Salvatore Ferragamo a Dsquared2. E non ...

ItaliaStartUp_ : RT @ScontiNascosti_: ?????? AMAZON MODA UOMO - Scopri le Migliori OFFERTE ai prezzi più Bassi!!! September 09, 2019 at 02:45PM https://t.co… - BitcoinItaliana : RT @ScontiNascosti_: ?????? AMAZON MODA UOMO - Scopri le Migliori OFFERTE ai prezzi più Bassi!!! September 09, 2019 at 02:45PM https://t.co… - RistoriAmo : RT @ScontiNascosti_: ?????? AMAZON MODA UOMO - Scopri le Migliori OFFERTE ai prezzi più Bassi!!! September 09, 2019 at 02:45PM https://t.co… -