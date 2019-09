LIVE Tiro a volo | Europei 2019 in DIRETTA | Pellielo-Stanco ad un piattello dalla finale

Fonte : oasport

(Di lunedì 9 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.48 Tornano in pedana a breve i seniores. 13.46 Crolla invece Francia 2 ed allora ad una serie dal termine la sfida per l’oro appare prenotata da Italia 1 e Polonia, mentre per laper il bronzo è in corsa anche Italia 2. 13.44 La Spagna è a quota 90 e anche la Francia dovrebbe essere davanti alla coppia azzurra. 13.42 44 per Italia 2 di Ragazzini-Antonioli, a forte rischio a quota 89. 13.16 Italia 1 di Ferrari e Littame fa 46 ed affianca la Polonia a quota 95 in vetta. 13.14 Molto bene la Polonia tra gli juniores, a quota 95. 13.03 In testa Spagna 1 con 96, poi Finlandia 1 con 95. Francia 1 segue con 94, come Russia 2 e Finlandia 2.al momento sarebbero fuoricon 93, al sesto posto. 12.55 Arrivano i risultati della seconda serie anche per Jessica Rossi (nuovamente 22/25) e Mauro De Filippis ...

