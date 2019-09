Elmas sta bene | sarà in campo con la Macedonia questa sera

Infortunio Elmas - le novità arrivano direttamente dal centrocampista del Napoli : “Grazie per il vostro supporto e per esservi preoccupati per me. Oggi ho subito un Infortunio in allenamento, ma sto meglio. Spero di essere pronto per la prossima partita”. Tramite l’account Instagram ufficiale della federazione macedone, il centrocampista del Napoli, Eljif Elmas, rassicura i tifosi delle sue condizioni dopo un Infortunio subito in allenamento. Domani sera la Macedonia affronterà la Lettonia a Riga. Per ...

Macedonia - infortunio Elmas in allenamento : il centrocampista azzurro viene trasportato in ospedale! : SSC Napoli in apprensione per Elif Elmas che si è infortunato in allenamento: forte botta alla caviglia il calciatore è stato portato in Ospedale Macedonia, problemi per Eljif Elmas, il centrocampista della SSC Napoli ha lasciato anzitempo la sessione di allenamento per una botta alla caviglia destra in seguito ad uno scontro con un compagno di squadra: sono in corso controlli clinici per capire quali siano le sue reali condizioni ...

Napoli - Elmas continua il tour da turista con una pizza al centro : Appena rientrato dagli Stati Uniti, continua il tour cittadino per Eljif Elmas. Il centrocampista macedone, arrivato qualche settimana fa a Dimaro, ora avrà per la prima volta una vera...

CorSport : Elmas - testa alta e calcio verticale - quello che piace ad Ancelotti : Non ha ancora vent’anni (li compirà il prossimo 24 settembre) ma Eljif Elmas ha già sorpreso per intraprendenza, intelligenza tattica e qualità. E soprattutto per l’idea di calcio verticale che è alla base delle idee di Carlo Ancelotti. Il tecnico, del resto, lo ha voluto fortemente, scrive il Corriere dello Sport. Pensa che possa diventare anche più forte di Barella e ha spinto il club partenopeo affinché lo portasse in squadra. Non è stato ...

Fedele a Radio Marte : “Elmas voto 5 alla prestazione - per contrastare la Juventus…” : Enrico Fedele, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, parlando delle strategie del Napoli sul mercato: “Ancelotti vuole James Rodriguez, nel suo ruolo ci sono già tanti interpreti, il presidente preferirebbe altro perché teme che non possa servire e costa tanto. Il presidente sembra deciso a prendere una prima punta. Marsiglia? voto 7 alla prestazione, ho visto una squadra brillante. Serve una prima punta, che deve arrivare già dal nostro ...

Elmas : “La telefonata di Ancelotti è stata fondamentale per scegliere” : Comincia la conferenza stampa di presentazione di Elmas dal ritiro del Napoli presenti oltre al giocatore il capo della comunicazione Nicola Lombardo, Edo De Laurentiis e un traduttore. Il calciatore ha scelto la maglia numero 12. “Prime impressioni in ritiro? “Sono molto felice di essere qui, mi sono trovato molto bene con tutti i compagni. Mi sento già in famiglia, al Napoli c’è aria di famiglia”. Se ho sentito Pandev? ...

Calciomercato Napoli - si attende la fumata bianca per Elmas : restano gli ultimi dettagli da limare : Il giocatore del Fenerbahce è vicino all’approdo in azzurro, quella di oggi potrebbe essere la giornata decisiva Il Napoli si prepara ad abbracciare Elmas, obiettivo seguito ormai da alcune settimane dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli. La trattativa si prepara a vivere oggi la giornata decisiva, infatti è attesa per oggi la fumata bianca che regalerà ad Ancelotti un nuovo rinforzo. restano gli ultimi dettagli da limare e ...