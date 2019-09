«C' è una bomba nucleare alla stazione» Falso allarme a Pescara | ma treni in tilt per 2

A Battipaglia oltre 36mila persone stanno lasciando le loro abitazioni per il disinnesco di una bomba della Seconda guerra mondiale : A Battipaglia, in provincia di Salerno, è iniziato il piano di evacuazione per disinnescare una bomba della Seconda guerra mondiale, ritrovata di recente nella zona. Il piano interessa oltre 36mila persone che devono lasciare le loro abitazioni, in attesa che

Salerno - domani disinnesco di una bomba a Battipaglia : evacuazione per 36mila persone : Il piano di evacuazione scatterà domani mattina alle 5 e riguarderà il 77% della popolazione residente nel comune di Battipaglia (Salerno). Ben 36.177 persone (19.995 famiglie) dovranno lasciare la propria abitazione per consentire il disinnesco di un ordigno bellico da 250 libbre (115 chilogrammi) risalente alla seconda guerra mondiale, rinvenuto in un terreno di via Villani in località Spineta. Imponente il piano di protezione civile allestito ...

Rosy Abate 2 - inizio con doppio appuntamento : “Sarà una bomba” : Data ufficiale inizio Rosy Abate 2, la conferma di Giulia Michelini Rosy Abate 2 ha finalmente una data d’inizio; a rivelarlo sono i profili social della serie con un post che sicuramente spiazzerà più di un telespettatore. Sì, perché Rosy tornerà a settembre, come tutti sapevamo, ma lo farà con un doppio appuntamento: “Mi sono fatta […] L'articolo Rosy Abate 2, inizio con doppio appuntamento: “Sarà una bomba” ...

Abito attillato e zero reggiseno. Elisa Isoardi - col nuovo look (postdieta) è una vera bomba : Elisa Isoardi è pronta per tornare al timone de “La prova del cuoco”. La conduttrice ha lasciato un’intervista al settimanale Oggi e si è fatta fotografare con un delizioso piatto di pasta e un vestito super attillato che ha mandato in visibilio i suoi fan. La copertina è già sul suo profilo Instagram, ed ha riscosso non poche curiosità. Il programma vedrà l’alba molto presto, ma ciò che attira l’attenzione dei suoi followers sono i lineamenti ...

Bucchioni : 'Emre Can è un campanello d’allarme - Mandzukic una bomba innescata' : La Juventus nella sessione di calciomercato appena conclusa non è riuscita a sfoltire la rosa dagli esuberi, con grande disappunto del nuovo allenatore Maurizio Sarri che ha già escluso alcuni campioni. Il clima idilliaco del mondo bianconero, a causa di questo sovraffollamento, rischia di essere sconvolto come dimostra la reazione di Emre Can dopo l’esclusione dalla lista Champions League per la fase a gironi. A parlare della burrasca in atto ...

Live Non è la D’Urso : Pamela Perricciolo ospite con una notizia bomba : Live Non è la D’Urso anticipazioni 1°puntata: Barbara D’Urso ospita Pamela Perricciolo Da domenica 15 settembre in prima serata su Canale 5 tornerà ufficialmente Live Non è la D’Urso, dopo il grande successo della scorsa stagione sopra ogni aspettativa e sempre sopra all’obiettivo della rete. Secondo le anticipazioni della prima puntata di Live Non è la D’Urso, Barbara D’Urso tornerà sul caso Mark Caltagirone ...

L’Isola di Pietro 3 anticipazioni - Erasmo Genzini : “Arriva! Sarà una bomba” : anticipazioni L’Isola di Pietro 3: la nuova stagione sta per arrivare! Erasmo Genzini ha fatto sapere a tutti i suoi follower di Instagram che la terza stagione de L’Isola di Pietro sta per arrivare. La data precisa? Non si sa ancora, ma pare che sia tutto pronto e che si stia cercando la collocazione giusta. Anche […] L'articolo L’Isola di Pietro 3 anticipazioni, Erasmo Genzini: “Arriva! Sarà una bomba” ...

“Sei pazzesca!”. Alessandra Mastronardi a Venezia è una bomba. Tutti senza parole : un abito magnifico : Elegante, sorridente e discreta: Alessandra Mastronardi sta facendo il pieno di consensi al Festival di Venezia. La madrina di quest’anno, col suo fascino romantico e lo sguardo da bambina, ammalia Tutti sul red carpet con i suoi look vari ma sempre riusciti. Alessandra Mastronardi sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Un momento magico, visto l’eleganza e la bellezza dell’attrice romana. \\ Dopo l’abito principesco del red ...

Quarta Repubblica - Nicola Porro torna in onda una settimana prima : Salvini in studio - bomba a Mediaset : La situazione politica è appassionante e delicata quindi ripartono in anticipo le truppe televisive che la seguono. Per raccontare la crisi di governo ed i suoi risvolti politici, Quarta Repubblica ha anticipato di una settimana il proprio ritorno sugli schermi: il programma di Rete4 condotto da Nic

Myriam Catania da svenire : in topless in spiaggia è una bomba di sensualità : Myriam Catania versione hot fa impazzire i fan. 39 anni portati alla grande, fisico asciutto e tonico, voce suadente: Myriam Catania è un’attrice e doppiatrice italiana che ha fatto breccia nel cuore degli italiani fin da piccola. Era solo una bambina quando Myriam interpretò una delle alunne nella serie televisiva italiana “Caro Maestro” (quella con Marco Columbro) nella stagione del 1996. Attrice ma soprattutto doppiatrice. Grazie alla sua ...

Damascelli : la storia di Icardi (amara e volgare) è una bomba che scoppia in faccia all’Inter : Un Black Friday, quello appena passato. Così scrive Tony Damascelli. Su Il Giornale racconta i due episodi che lo hanno macchiato. Da un lato l’infortunio di Chiellini. Dall’altro la causa intentata da Icardi all’Inter. La rottuta dei legamenti del difensore bianconero sono “un colpo bastardo al capitano”. Rugani non potrà partire più. De Ligt dovrà imparare presto i meccanismi di Sarri e quelli italiani in ...

«Terminator : Dark Fate» - il trailer ufficiale è una bomba : po la reunion della squadra originale e il primo teaser, eravamo già piuttosto bendisposti nei confronti di Terminator: Dark Fate, ma poi è arrivato il trailer ufficiale, rilasciato a sorpresa dalla 20th Century Fox, decisamente persuasivo: Terminator 6 ha tutte le carte in regola per essere una vera bomba e l'hype per l'uscita del film, prevista per il 31 ottobre, è diventata esplosiva. Prima di tutto, perché, come ...

Mostra del Cinema di Venezia - J’accuse è una bomba cinematografica e Roman Polanski è tornato : Roman Polanski è tornato. Fisicamente assente al Lido, sgancia una bomba Cinematografica che non lascia indifferenti. J’accuse, sul celeberrimo caso Dreyfus, in Concorso a Venezia 76, è il film che ti aspetti da lui nell’evo del #MeToo. Chiaro, il mantra di queste ore in laguna è quello di separare l’artista dall’uomo. Ed è quello che faremo nelle prossime righe recensendo il film. Però anche Polanski, accidenti, ti gira un filmone intrigante e ...

Kim Rossi Stuart - il nipote bipolare è in carcere : ‘Non dovrebbe - è una bomba pronta a esplodere’ : Giacomo Seydou Sy, figlio di Loretta Rossi Stuart e nipote di Kim, il noto attore divenuto da poco papà per la seconda volta nonché sposo novello, è rinchiuso nel carcere di Rebibbia ma dovrebbe stare in una Rems, una struttura di cura apposita per le persone che sono state dichiarate “inadatte al regime carcerario”. Giacomo ha una diagnosi di bipolarismo e la relazione psichiatrica che è stata compilata su di lui chiarisce che non ...