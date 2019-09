Cade in mare e muore per una foto | la vittima è un architetto russo in vacanza in Sardegna

Livorno - operaio di una nave da crociera Cade in mare e annega : Il lavoratore stava pulendo alcune strutture esterne della Vision of the Seas, una delle navi della Royal Carribean che periodicamente attraccano allo scalo portuale di Livorno. I colleghi l'hanno visto precipitare e non tornare più a galla. Il corpo è stato recuperato dopo diverse ore dai Vigili del Fuoco.Continua a leggere

Inventa una scusa e parte al mare con l’amante - cosa acCade è assurdo : Un uomo aveva Inventato una scusa ed era partito con l’amante per andare al mare. Mentre era in acqua, in dolce compagnia in località Marinella, sul litorale del Comune di Sarzana è passato con le telecamere al seguito il Giro d’Italia che lo ha ripreso. Un parente della moglie che ha visto bene l’uomo e ha pensato che la donna fosse lei le ha scritto un messaggio commentando dove fossero ma la moglie, a quel punto, che era a casa, ...

Tragedia in vacanza. Antonio - 21 anni - Cade in mare e muore annegato : Dramma a Mykonos, isola greca fra le preferite dai turisti italiani: Antonio Borrelli, 22 anni, residente a Napoli, nella zona Orientale, è morto mentre era in vacanza con gli amici. Da quanto si apprende, il giovane era in mare su un acquascooter quando ha accusato un malore ed è annegato. Sulla morte del 22enne indagano le autorità greche. Un giovane turista italiano è morto mentre era in vacanza a Mykonos, in Grecia. Antonio Borrelli, 21 anni ...

Aereo ultraleggero Cade in mare in Gallura : salvo il pilota : Il pilota di un Aereo ultraleggero è finito in mare al largo delle coste della Gallura: l’uomo, un italiano di 56 anni, è stato soccorso dalla guardia costiera. L’allarme è stato dato da un canoista che ha visto il velivolo cadere. Sul posto sono intervenuti un gommone e un altro mezzo veloce partiti da Santa Teresa di Gallura. Il pilota, partito da una pista privata di Trinità d’Agultu e diretto a Bologna, è stato preso a ...

Taranto - tornado si abbatte sul capoluogo ionico : gru Cade in mare - disperso operaio : Tutti la chiamano la "secchiona": è una delle gru dello stabilimento ex Ilva, oggi Arcelor Mittal, che ha sede a Taranto. Ieri pomeriggio l'imponente stabilimento industriale, così come tutto il capoluogo ionico, è stato investito da un tornado che ha sprigionato una forza davvero spaventosa. La gru in questione non ha retto alle fortissime raffiche di vento ed è caduta in mare, trascinando con sé un operaio originario della provincia tarantina: ...

