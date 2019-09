Box Office Italia 9 settembre | It Capitolo Secondo supera Il Re Leone da record che batte

Box Office Mondiale 2019 : entra in Top 20 Once Upon a Time in Hollywood : Box Office Mondiale 2019 – I film più visti al cinema in tutto il mondo Un nuovo anno è appena iniziato e con esso la classifica parziale del Box Office Mondiale 2019 dei film che hanno incassato maggiormente. In prima posizione troviamo, infrangendo ogni record, Avengers: Endgame, seguita da Captain Marvel e dalla pellicola cinese The Wandering Earth. Da segnalare che nella Top 20 ci sono pellicole provenienti non solo dagli ...

Box Office USA 8 settembre - 91 milioni per It – Capitolo 2 : Box Office USA 8 settembre, It Capitolo 2 travolge tutti e vola in testa Box Office USA 8 settembre – It Capitolo Secondo fa il vuoto al box Office americano con 91 milioni di dollari negli USA, quindi miglior incasso per un film marchiato come R-rated quindi vietato a minori di 17 anni non accompagnati. Globalmente arrivano 185 milioni miglior esordio per una pellicola horror subito dopo il primo Capitolo di It. Un gran successo per ...

Il Re Leone domina gli incassi - oltre 26 milioni al Box office : Il re Leone si conferma in testa al box office italiano del weekend con 6.357.000 euro di incasso, complessivamente 26.144.000.

Box Office Italia 1 settembre : Il Re Leone non ha rivali - raggiunti i 26 milioni : Box Office 2 settembre USA e Italia: i film più visti al cinema Box Office USA 2 settembre in testa: Attacco al potere 3 Box Office 1 settembre – Negli Stati Uniti è il Labor Day weekend, un weekend più lungo che include anche il lunedì, per questo abbiamo inserito i dati che includono anche le previsioni degli incassi di domani. Nonostante il weekend di festa, negli Stati Uniti non è uscito nessun film con una distribuzione ...

Box Office USA 2 settembre : Attacco al Potere 3 - Good Boys e Il Re Leone nel podio del Labor Day Weekend : Box Office 2 settembre USA e Italia: i film più visti al cinema Box Office 1 settembre – Negli Stati Uniti è il Labor Day Weekend, un Weekend più lungo che include anche il lunedì, per questo abbiamo inserito i dati che includono anche le previsioni degli incassi di domani. Nonostante il Weekend di festa, negli Stati Uniti non è uscito nessun film con una distribuzione ampia. Le tre novità del Weekend Don’t Let Go (3 ...

Disney : il Re Leone vola a 14 milioni al Box office : Successo al box office per Il Re Leone che incassa complessivamente 14 milioni al botteghino italiano. Nello scorso weekend il film Disney.

Box Office Italia 25 agosto : tutti a vedere Il Re Leone - terzo miglior esordio di sempre : Box Office 25 agosto USA e Italia: i film più visti al cinema Box Office Italia 25 agosto travolgente Il Re Leone Il Re Leone arriva e conquista la savana del box Office Italiano: più di 14 milioni in 5 giorni, quasi 11 milioni solo nel weekend. Per il film Disney è la terza miglior partenza dopo Che Bella Giornata e Avengers: Endgame e in 5 giorni è subito terzo miglior incasso stagionale. Nonostante fosse una storia già vista e ...

Box Office Mondiale 2019 : 2° posto per Il Re Leone - supera il miliardo e mezzo : Box Office Mondiale 2019 – I film più visti al cinema in tutto il mondo. In prima posizione troviamo, infrangendo ogni record, Avengers: Endgame, seguito da Il Re Leone che supera il miliardo e mezzo.

Box Office Mondiale 2019 : 2° posto per Il Re Leone - vicino al miliardo e mezzo : Box Office Mondiale 2019 – I film più visti al cinema in tutto il mondo. In prima posizione troviamo, infrangendo ogni record, Avengers: Endgame, seguito da Il Re Leone vicino al miliardo e mezzo.

Il Re Leone parla italiano con Marco Mengoni - Elisa - Luca Ward - Edoardo Leo - Stefano Fresi e Massimo Popolizio e incassa quasi 3 milioni di euro all’esordio con oltre 430mila biglietti strappati al Box Office : Il Re Leone esce in Italia Il primo grande classico Disney, che ha accompagnato intere generazioni, è sbarcato finalmente in Italia con oltre 900 copie. La fantastica opera di Jon Favreau ha già ...

«Good Boys - Quei cattivi ragazzi» batte al Box Office squali e «Fast & Furious» : Dici Fast & Furious e pensi a box office record. Così ci aveva abituato la saga più rombante di sempre. Ma allo spin-off Hobbs & Shaw è andata male. Colpa di Good Boys - Quei cattivi ragazzi, che contrariamente a quanto faccia pensare il titolo, altro non è che un'avventura tra Mamma ho perso l'aereo, Piccole canaglie e Stranger Things (senza cospirazioni e demogorgoni). Con un po' di pepe extra dato da ...

Box Office Italia 18 agosto : Hobbs & Shaw ancora primi - buon secondo posto per Crawl : Box office 18 agosto USA e Italia: i film più visti al cinema Box office Italia 18 agosto resta in testa Fast & Furious – Hobbs & Shaw, poche le novità di Ferragosto secondo posto per Crawl – Intrappolati che si infila nel weekend dopo Ferragosto tra Hobbs & Shaw, poco sotto il milione e con 4,1 milioni incassati in Italia, e Spider-Man che arriva agli 11,4 milioni. La prossima settimana vedremo l’impatto ...

Box Office USA 18 agosto : Good Boys ruba il primo posto a Hobbs & Shaw : Box office 18 agosto USA e Italia: i film più visti al cinema Box office USA 18 agosto in testa arriva Good Boys – Quei Cattivi Ragazzi I film più visti al Box office 18 agosto negli USA. A scalzare la prima posizione di Hobbs & Shaw ci pensa un film “fratello” della stessa Universal, una comedy “R-rated” dal titolo Good Boys – Quei Cattivi Ragazzi che al debutto ha totalizzato ben 21 milioni di ...

Box Office Mondiale 2019 : 2° posto per Il Re Leone. Entra Fast & Furious : Box Office Mondiale 2019 – I film più visti al cinema in tutto il mondo. In prima posizione troviamo, infrangendo ogni record, Avengers: Endgame, seguito da Il Re Leone. Entra Fast & Furious.