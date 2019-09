Tuttosport | Chiellini sarà capitano | in panchina | nonostante l’infortunio

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 8 settembre 2019) La presenza di Giorgio, infortunato, con le stampelle ad aiutarlo, in campo allo Stadium in occasione di Juve-Napoli, nonun caso isolato. Lo scrive. Il quotidiano rivela che accadrà spesso che ilaccanto alla sua squadra, soprattutto in occasione delle partite in casa. Ma non è escluso che accada anche in trasferta.è stato operato a Innsbruck martedì ed è solo all’inizio del recupero, ma ha intenzione di onorare la fascia difino a quando non potrà rientrare in gruppo a tutti gli effetti, tra almeno sei mesi. L'articolo, inl’infortunio ilNapolista.

