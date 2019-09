Trovato morto in auto nel Napoletano

Il cadavere di un uomo è statonel bagagliaio di un'a Secondigliano (Napoli). La macchina, che risulterebbe rubata, era parcheggiata al lato di una strada. La vittima è stata identificata. Il corpo era avvolto in un lenzuolo bianco e la testa coperta da uno straccio. Non aveva fatto rientro a casa ieri e questo aveva allarmato i suoi familiari. Non è escluso che la sua morte abbia correlazioni con quella di un altro uomo, elemento di spicco degli 'scissionisti' di Scampia, ucciso ieri.(Di domenica 8 settembre 2019)