virginiaraggi : Riaperta al traffico la Galleria Giovanni XXIII, a nord della città, dopo i lavori di Acea sull’impianto di illumin… - Roma : Campidoglio, riapre domenica al traffico la Galleria Giovanni XXIII dopo i lavori di rifacimento dell’impianto di i… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 08-09-2019 ore 07:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
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Traffico Roma del 07-09-2019 ore 12:30 Roma Daily News
IN CITTA' TRAFFICO IN AUMENTO, RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA APPIA NUOVA ALL'ALTEZZA DI VIA ACERENZA IN DIREZIONE ...
Traffico Roma del 07-09-2019 ore 19 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA TUSCOLANA E L’APPIA IN CARREGGIATA INTERNADISAGI SULLA VIA TIBURTINA A CAUSA DI UNA MANIFESTAZIONE IL Traffico E’ RALLENTATO TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’. IN VIA APPIA NUOVA UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico ALL’ALTEZZA DI VILLA LAZZARONI. STASERA CONCERTO DEI THEGIORNALISTI AL CIRCO MASSIMO. DA ...
Traffico Roma del 07-09-2019 ore 18 : 30 : RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA ALESSANDRO TORLONIA,. OGGI E DOMANI PER LAVORI TRA LE STAZIONI DI Roma TUSCOLANA E Roma OSTIENSE LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA E’ INTERROTTA LIMITAZIONI PER LE LINEE FL1 ORTE Roma FIUMICINO AEROPORTO FL3 VITERBO CESANO Roma TIBURTINA E FL 5 GROSSETO CIVITAVECCHIA Roma TERMINI PER LA TRATTA INTERROTTA IL SERVIZIO E’ GARANTITO CON LA METROPOLITANA DI Roma FINO ALLE 20.00 ...
Traffico Roma del 07-09-2019 ore 17 : 30 : RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA ALESSANDRO TORLONIA, RALLE NTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIALE MANZONI ALL’ALTEZZA DI VIA PINCIPE UMBERTO. OGGI E DOMANI PER LAVORI TRA LE STAZIONI DI Roma TUSCOLANA E Roma OSTIENSE LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA E’ INTERROTTA LIMITAZIONI PER LE LINEE FL1 ORTE Roma FIUMICINO AEROPORTO FL3 VITERBO CESANO Roma TIBURTINA E FL 5 GROSSETO CIVITAVECCHIA Roma TERMINI PER LA ...
Traffico Roma del 07-09-2019 ore 17 : 00 : Traffico SCORREVOLE LUNGO IL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 NESSUNA SEGNALAZIONE NEANCHE IN CITTA’ . NELLA ZONA DI CASTELVERDE CHIUSA PER UNA FRANA VIA POLENSE TRA VIA CAVUCCIO E VIA DI LUNGHEZZINA NELLE DUE DIREZIONI. DEVIATE ALCUNE LINEE BUS STASERA CONCERTO DEI THEGIORNALISTI AL CIRCO MASSIMO. SECONDA DATA DOMANI DOMENICA 8 SETTEMBRE. DA IERI CHIUSA AL Traffico VIA DEI CERCHI DA PIAZZA DI PORTA CAPENA A VIA SAN TEODORO ...
Traffico Roma del 07-09-2019 ore 16 : 30 : Traffico SCORREVOLE LUNGO IL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 NESSUNA SEGNALAZIONE NEANCHE IN CITTA’ . NELLA ZONA DI CASTELVERDE CHIUSA PER UNA FRANA VIA POLENSE TRA VIA CAVUCCIO E VIA DI LUNGHEZZINA NELLE DUE DIREZIONI. DEVIATE ALCUNE LINEE BUS STASERA CONCERTO DEI THEGIORNALISTI AL CIRCO MASSIMO. SECONDA DATA DOMANI DOMENICA 8 SETTEMBRE. DA IERI CHIUSA AL Traffico VIA DEI CERCHI DA PIAZZA DI PORTA CAPENA A VIA SAN TEODORO ...
Traffico Roma del 07-09-2019 ore 15 : 30 : Traffico SCORREVOLE LUNGO IL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 NESSUNA SEGNALAZIONE NEANCHE IN CITTA’ . NELLA ZONA DI CASTELVERDE CHIUSA PER UNA FRANA VIA POLENSE TRA VIA CAVUCCIO E VIA DI LUNGHEZZINA NELLE DUE DIREZIONI. DEVIATE ALCUNE LINEE BUS STASERA CONCERTO DEI THEGIORNALISTI AL CIRCO MASSIMO. SECONDA DATA DOMANI DOMENICA 8 SETTEMBRE. DA IERI CHIUSA AL Traffico VIA DEI CERCHI DA PIAZZA DI PORTA CAPENA A VIA SAN TEODORO ...
Traffico Roma del 07-09-2019 ore 14 : 30 : BREVI RALLENTAMENTI NEL QUARTIERE TESTACCIO IN VIA MARMORADA ALTRI RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO CON LA A24 DIREZIONE SAN GIOVANNI. NELLA ZONA DI CASTELVERDE CHIUSA PER UNA FRANA VIA POLENSE TRA VIA CAVUCCIO E VIA DI LUNGHEZZINA NELLE DUE DIREZIONI. DEVIATE ALCUNE LINEE BUS STASERA CONCERTO DEI THEGIORNALISTI AL CIRCO MASSIMO. SECONDA DATA DOMANI DOMENICA 8 SETTEMBRE. GIA’ DA IERI CHIUSA AL Traffico VIA DEI ...
Traffico Roma del 07-09-2019 ore 13 : 30 : NELLA ZONA DI CASTELVERDE CHIUSA PER UNA FRANA VIA POLENSE TRA VIA CAVUCCIO E VIA DI LUNGHEZZINA NELLE DUE DIREZIONI. DEVIATE ALCUNE LINEE BUS. BREVI RALLENTAMENTI NEL QUARTIERE TESTACCIO IN VIA MARMORADA E NELLA ZONA APPIO LATINO SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VIA CILICIA OGGI E DOMANI PER LAVORI TRA LE STAZIONI DI Roma TUSCOLANA E Roma OSTIENSE LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA E’ INTERROTTA PREVISTE LIMITAZIONI PER LE LINEE FL1 ORTE Roma ...
Traffico Roma del 07-09-2019 ore 12 : 30 : IN CITTA’ Traffico IN AUMENTO, RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA APPIA NUOVA ALL’ALTEZZA DI VIA ACERENZA IN DIREZIONE RACCORDO. ALTRI RALLENTAMENTI NEI PRESSI DELLA CASILINA PER UN INCIDENTE SU VIA DELLA MARRANELLA ALL’ALTEZZA DI VIA VISCONTE MAGGIOLO. OGGI E DOMANI PER LAVORI TRA LE STAZIONI DI Roma TUSCOLANA E Roma OSTIENSE LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SARà INTERROTTA PREVISTE LIMITAZIONI PER LE LINEE FL1 ORTE Roma FIUMICINO AEROPORTO FL3 ...
Traffico Roma del 07-09-2019 ore 11 : 30 : IN CITTA’ Traffico IN AUMENTO, RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA APPIA NUOVA ALL’ALTEZZA DI VIA ACERENZA IN DIREZIONE RACCORDO. ALTRI RALLENTAMENTI NEI PRESSI DELLA CASILINA PER UN INCIDENTE SU VIA DELLA MARRANELLA ALL’ALTEZZA DI VIA VISCONTE MAGGIOLO. OGGI E DOMANI PER LAVORI TRA LE STAZIONI DI Roma TUSCOLANA E Roma OSTIENSE LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SARà INTERROTTA PREVISTE LIMITAZIONI PER LE LINEE FL1 ORTE Roma FIUMICINO AEROPORTO FL3 ...
Traffico Roma del 07-09-2019 ore 10 : 30 : NULLA DI NUOVO RISPETTO IL PRECEDENTE COLLEGAMENTO IL Traffico SCORRE REGOLARE IN CITTA SUI VICINI RACCORDI AUTOSTRADALI STASERA LO RICORDIAMO PARTE IL CONCERTO DEI THEGIORNALISTI AL CIRCO MASSIMO. SECONDA DATA DOMANI DOMENICA 8 SETTEMBRE. GIA’ DA IERI CHIUSA AL Traffico VIA DEI CERCHI DA PIAZZA DI PORTA CAPENA E VIA DI SAN TEODORO. OGGI DALLE 14 SI AGGIUNGERANNO QUELLE IN VIALE DEL CIRCO MASSIMO VIA DELLA GRECA E VIA DELL’ARA MASSIMA DI ...
Traffico Roma del 07-09-2019 ore 09 : 30 : NULLA DI NUOVO RISPETTO IL PRECEDENTE COLLEGAMENTO IL Traffico SCORRE REGOLARE IN CITTA SUI VICINI RACCORDI AUTOSTRADALI STASERA LO RICORDIAMO PARTE IL CONCERTO DEI THEGIORNALISTI AL CIRCO MASSIMO. SECONDA DATA DOMANI DOMENICA 8 SETTEMBRE. GIA’ DA IERI CHIUSA AL Traffico VIA DEI CERCHI DA PIAZZA DI PORTA CAPENA E VIA DI SAN TEODORO. OGGI DALLE 14 SI AGGIUNGERANNO QUELLE IN VIALE DEL CIRCO MASSIMO VIA DELLA GRECA E VIA DELL’ARA MASSIMA DI ...
Traffico Roma del 07-09-2019 ore 09 : 00 : Traffico SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Traffico SENZA IMPEDIMENTI ANCHE A Roma. STASERA PARTE IL CONCERTO DEI THEGIORNALISTI AL CIRCO MASSIMO. SECONDA DATA DOMANI DOMENICA 8 SETTEMBRE. GIA’ DA IERI CHIUSA AL Traffico VIA DEI CERCHI DA PIAZZA DI PORTA CAPENA E VIA DI SAN TEODORO. MENTRE OGGIDALLE 14 SI AGGIUNGERANNO QUELLE IN VIALE DEL CIRCO MASSIMO VIA DELLA GRECA E VIA DEI CERCHI E IN VIA DELL’ARA ...
Traffico Roma del 07-09-2019 ore 08 : 30 : Traffico SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Traffico SENZA IMPEDIMENTI ANCHE A Roma. STASERA PARTE IL CONCERTO DEI THEGIORNALISTI AL CIRCO MASSIMO. SECONDA DATA DOMANI DOMENICA 8 SETTEMBRE. GIA’ DA IERI CHIUSA AL Traffico VIA DEI CERCHI DA PIAZZA DI PORTA CAPENA E VIA DI SAN TEODORO. MENTRE OGGIDALLE 14 SI AGGIUNGERANNO QUELLE IN VIALE DEL CIRCO MASSIMO VIA DELLA GRECA E VIA DEI CERCHI E IN VIA DELL’ARA ...
Traffico Roma del 07-09-2019 ore 07 : 30 : Traffico SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Traffico SENZA IMPEDIMAMENTI ANCHE SULLA CAPITALE.. RICORDIAMO CHE SONO NUOVAMENTE ATTIVE LE ZTL NOTTURNE DI TRASTEVERE E SAN LORENZO. E DA IERI TORNATE ANCHE LE ZTL NOTTURNE DI CENTRO E TESTACCIO. PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON ...