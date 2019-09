Sigarette elettroniche | ancora vittime in Usa | sotto accusa i liquidi Pacifici Iss

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2019) Negli Stati Uniti continuano ad aumentare lelegate all’utilizzo delle e-cig. Cinque i morti finora. L’ultimo è stato registrato ieri in California, nella contea di Los Angeles, ed è il terzo in meno di due giorni. Gli altri decessi sono avvenuti in Minnesota, Indiana, Illinois e Oregon. Mentre sono saliti a 450 i casi di malattia polmonare riscontrati in chi usa lesecondo le autorità sanitarie americane. Quelle di New York hanno già messo nel mirino una prima sostanza sospetta, cioè l’acetato di vitamina E, un additivo trovato neia base di marijuana e usato da tutte le persone che si sono ammalate nello Stato. L’acetato, ammesso nei prodotti alimentari, non è approvato in quelli da inalare e non si saquanto sia pericoloso se respirato. Così come non si conosconogli effetti nel lungo periodo dei vari aromi (di cioccolato, fragola, ...

