LIVE Nadal-Medvedev 7-5 6-3 4-5 | Finale US Open 2019 in DIRETTA | il russo | con carattere

Nadal-Medvedev 7-5 6-3 3-4 - Finale US Open 2019 in DIRETTA : contro break del russo che riapre tutto! 4-4 Lo spagnolo torna a collezionare un game a zero. 40-0 Medvedev prova il passante con Nadal sottorete: troppo complicato. 30-0 Servizio e diritto: schema fisso del tennis. 3-4 Serve&volley e contro sorpasso! 40-15 SMORZATA PAZZESCA! Scambio durissimo, l'ennesimo, condotto da Nadal ma Medvedev finisce con una smorzata inaspettata. 15-15 Smorzata in uscita dal servizio in rete:

Nadal-Medvedev 7-5 6-3 3-2 - Finale US Open 2019 in DIRETTA : break dello spagnolo che si invola verso il titolo! 3-2 break NADAL! Gioco estenuante dello spagnolo che si invola verso la vittoria. 30-40 Nadal risponde profondo sulla battuta da 200 km/h di Medvedev! 30-30 Nadal gioca negli angoli a meraviglia: il russo è lontano anni luce dalla linea di fondo e lo spagnolo disegna il campo. 15-15 Nadal non lascia giocare come vuole Medvedev: risposta sui piedi sottorete e punto formidabile. 2-2 Ancora uno

Nadal-Medvedev 7-5 6-3 1-2 - Finale US Open 2019 in DIRETTA : due set di vantaggio dello spagnolo! 1-2 Secondo ace per Medvedev che conduce il set. 30-0 Serve&volley efficace del russo. 1-1 Lungo il diritto di Medvedev: parità. 40-15 Ace Rafa. 30-15 Pessima idea di rispondere in back: Nadal lo punisce con il gancio di diritto. 15-0 Servizio e smash pazzesco di Nadal. 0-1 Medvedev tiene il servizio e si porta avanti nel punteggio. 40-15 Grande risposta sulla seconda rapida del russo:

Nadal-Medvedev 7-5 6-3 - Finale US Open 2019 in DIRETTA : due set di vantaggio dello spagnolo! 00.10 Anche il secondo parziale se lo assicura Rafael Nadal, che vince 6 giochi a 3 contro il russo, troppo restio nello spingere: infatti, Medvedev, ha provato ad attaccare solo nel Finale di set, quando ormai i giochi erano fatti. Il cambio di ritmo del maiorchino, ha pagato, ancora. FINE SECONDO SET 6-3 Grande difesa di Medvedev sul rovescio in controbalzo di Nadal ma non basta: due set a

Nadal-Medvedev 7-5 1-0 - Finale US Open 2019 in DIRETTA : primo parziale allo spagnolo! 1-1 Con una buona prima, il russo chiude il game 40-15 Grande diesa di Medvedev sul passante fortissimo di rovescio di Nadal. 15-15 Servizio e diritto di Medvedev. 1-0 Con due prime profonde, Nadal si salva all'esordio nel secondo parziale. 40-40 Ottimo rovescio profondo di Medvedev. AD-40 Seconda al corpo: lento il russo. 40-40 Medvedev se l'annulla da solo: banale errore da metà

Nadal-Medvedev 7-5 - Finale US Open 2019 in DIRETTA : primo parziale allo spagnolo! 23.21 Rafael Nadal vince il primo parziale 7 giochi a 5 contro un combattivo Daniil Medvedev che dà filo da torcere allo spagnolo che chiude grazie alla solita consistenza nei momenti che contano: dopo lo scambio di break dei primi game, il set è stato equilibrato fino al parziale vinto dal #2 al mondo. FINE primo SET 7-5 primo SET NADAL! Veronica del russo in rete e primo parziale per

Nadal-Medvedev 5-4 - Finale US Open 2019 in DIRETTA : equilibrio nella Grande Mela! 15-0 Grande palla corta di Medvedev in uscita dal servizio. 5-4 Dopo il break subito, lo spagnolo non ha più perso punti. 40-0 Servizio e volée di Nadal. 30-0 Prima profondissima di Nadal. 4-4 Bravissimo Medvedev ad uscire vincitore dopo un game complicato. AD-40 Servizio e diritto del russo. 40-40 Ancora un rovescio in salto: annullata la terza palla break. 40-AD Secondo doppio fallo per il

Nadal-Medvedev 3-2 - Finale US Open 2019 in DIRETTA : controbreak immediato di Rafa! 3-2 Ed ecco il primo turno di battuta a 0. 40-0 Ottima prima di servizio dello spagnolo. 15-0 Buona prima di Nadal che chiude con il diritto. 2-2 Nadal cala il ritmo ed adopera il contro-break! 30-40 CHE DIFESA DI MEDVEDEV! Il russo non molla e respinge le bordate dello spagnolo ma alla fine il #2 al mondo lo scalfisce con il diritto. 30-30 Brutto diritto fuori dal campo dello spagnolo che non

Nadal-Medvedev 1-0 - Finale US Open 2019 in DIRETTA : gran galà a Flushing Meadows! 30-15 Medvedev prova il rovescio con il saltello: palla in rete. 15-15 Medvedev comanda lo scambio ma non sale in cattedra con il rovescio: Nadal ne approfitta e chiude a rete di smash. 0-15 grandissimo scambio! Nadal arriva sulla contro-smorzata del russo che poi conclude nonostante la difesa dello spagnolo. 1-1 Brutto diritto di Nadal: parità. 40-30 Il russo prova il lungolinea di rovescio:

Nadal-Medvedev - Finale US Open 2019 in DIRETTA : spagnolo favoritissimo - il russo sogna il colpaccio 21.23 Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della Finale degli US Open 2019 tra Rafael Nadal e Daniil Medvedev! La presentazione della Finale – Nadal-Millman – Nadal-Chung – Nadal-Cilic – Nadal-Schwartzman – Nadal-Berrettini – Medvedev-Wawrinka – Medvedev-Dimitrov Buonasera a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale degli US Open

Berrettini-Nadal 6-7 4-6 1-6 - US Open 2019 in DIRETTA : l'azzurro lotta - ma Rafa è troppo forte! 27esima finale Major per lo spagnolo 04.11 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 04.09 Rafael Nadal batte 7-6 (6) 6-4 6-1 Matteo Berrettini e conquista la finale per la 27esima volta in un torneo dello Slam. Per la sesta volta in quel di New York, dove ha vinto tre volte e in cui, anche domenica, sarà favorito contro Daniil Medvedev, nuovo numero 4 del mondo a soli 23 anni e già qualificato alle Atp Finals. Londra che

Berrettini-Nadal - US Open 2019 in DIRETTA : il romano a caccia della partita della vita La presentazione della giornata – Berrettini-Gasquet – Berrettini-Thompson – Berrettini-Popyrin – Berrettini-Rublev – Berrettini-Monfils – Nadal-Millman – Nadal-Chung – Nadal-Cilic – Nadal-Schwartzman Buonasera (o buonanotte, se preferite) a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda semifinale degli US Open 2019 che mette uno di

US Open 2019 in DIRETTA : risultati 4 settembre. Bencic ed Andreescu in semifinale! Vince Berrettini - affronterà Nadal 06.40 Il nostro LIVE termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona giornata da OA Sport. 06.39 Rafael Nadal batte Diego Schwartzman 6-4 7-5 6-2 06.26 In corso la sfida tra Rafael Nadal e Diego Schwartzman, con l'iberico avanti di due set, vinti col punteggio di 6-4 7-5. 06.25 Ecco i risultati della decima giornata degli US Open di tennis US Open

US Open 2019 in DIRETTA : risultati 4 settembre. Bencic ed Andreescu in semifinale! Vince Berrettini - in campo Nadal 06.26 In corso la sfida tra Rafael Nadal e Diego Schwartzman, con l'iberico avanti di due set, vinti col punteggio di 6-4 7-5. 06.25 Ecco i risultati della decima giornata degli US Open di tennis US Open – Singolare maschile – Quarti di finale (parte bassa del tabellone) Matteo Berrettini b. Gael Monfils 36 63 62 36 76(5) US Open – Singolare femminile – Quarti di