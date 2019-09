L’eterna lotta tra buio e luce nel santuario di Luigi Ontani

Fonte : ilfoglio

(Di domenica 8 settembre 2019) Non c’è anno che non senta l’urgenza di attraversare l’Appennino su quella rampa Firenze-Bologna. E’ come se volessi anche io estendermi a mo’ di viadotto, forse per misurare lo struggimento di pretendermi forever young. E’ una sorta di pellegrinaggio che però non mi conduce in nessun. G

rispostesd : RT @Terra2itter: “L’eterna lotta fra il male e il peggio”. - Novacula_Occami : RT @Terra2itter: “L’eterna lotta fra il male e il peggio”. - Terra2itter : “L’eterna lotta fra il male e il peggio”. -