Il tempo della prima TV Huawei è compiuto | come sarà lo Smart Screen ufficiale il 19

Maltempo Liguria - danneggiato l’ex Hotel Marinella a Genova : crollata parte della balconata e della ringhiera [GALLERY] : Il Maltempo che nelle scorse ore ha sferzato Genova con pioggia, fulmini e forti venti ha provocato danni all’ex albergo della passeggiata di Nervi. La parte sottostante della struttura è stata danneggiata ed è crollato un pezzo di balconata e la ringhiera, come mostrano le foto della gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo. L’ex Hotel Marinella è una struttura alberghiera sita a Genova nel quartiere Nervi. L'articolo ...

Allerta Meteo della Protezione Civile - ancora temporali al Centro-Nord : criticità gialla su 7 regioni - arancione in Veneto [MAPPE e DETTAGLI] : Un’ampia area depressionaria, proveniente dal nord Europa, associata ad aria fredda in quota, porterà nelle prossime ore un sensibile peggioramento delle condizioni Meteo sulle regioni settentrionali del nostro Paese, con piogge e temporali di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile ...

Maltempo - nubifragi in Piemonte - tempesta di fulmini in Liguria - neve sulle Alpi : il punto della situazione : Siamo solo al 6 settembre ma l’estate sembra già un ricordo in buona parte dell’Italia, dove le temperature hanno subito un calo e le piogge, a volte anche violente, hanno preso il posto di sole e caldo. L’autunno sembra essersi già presentato al Nord Italia nelle scorse ore, soprattutto in Piemonte e in Liguria. Nella zona delle Langhe, in appena un’ora, nel pomeriggio di ieri, sono caduti fino a 130mm di pioggia ad Alba e nei paesi ...

Meteo - in arrivo choc termico e temporali. Allerta della Protezione Civile : Temperature giù. In arrivo il primo di tre cicloni. Dopo le ultime fasi di maltempo tra Calabria e Sicilia, “comincia a peggiorare sulle Alpi e al Nordovest per l’arrivo di un ciclone che colpirà il Centro-Nord nella giornata di venerdì” fanno sapere gli esperti de ‘IlMeteo.it’. Nel weekend arriverà poi il secondo ciclone “con forte maltempo domenica” che interesserà il Triveneto, le Alpi, le Prealpi e da Toscana e Lazio verso Umbria e Regioni ...

Maltempo Trentino - frana a Dimaro : quattro indagati per la morte della donna travolta da una frana in casa : Si indaga in seguito al forte Maltempo che ha interessato il Trentino lo scorso 29 ottobre. quattro indagati per la morte di Michela Ramponi, la mamma di 45 anni che morì travolta da una frana nella sua casa, davanti agli occhiale marito e della figlia che invano tentarono di salvarla. La Procura di Trento ha certo un’inchiesta per negligenza nel sottostimare la pericolosità del Rio Rotian e nel non realizzare opere di contenimento e di ...

Maltempo - nell’altopiano di Asiago devastato dal Maltempo la soluzione della Dinamite : “proviamo a ripulire tutto con l’esplosivo” : “Ci sono zone impervie dove è più semplice questo metodo anziché rischiare di mandare umani con le motoseghe” Queste le parole di Raffaele Cavalli, docente dell’Università di Padova che attualmente collabora con Danilo Coppe per un progetto che vede i primi test con Dinamite per sancire la possibilità di eliminare le ceppaie e i detriti dal terreno dell’altopiano di Asiago, tramite l’utilizzo di esplosivo. Il ...

Allerta Meteo della Protezione Civile : persistono i temporali tra Sicilia e Calabria - nuova perturbazione al Nord [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – L’area di bassa pressione presente sulle regioni meridionali, insisterà nelle prossime ore su Calabria e Sicilia, con fenomeni temporaleschi sparsi. Domani, inoltre, una nuova perturbazione atlantica raggiungerà le nostre regioni Nord-occidentali, con primi fenomeni intensi su Piemonte e Lombardia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali ...

Allerta Meteo - nuovo pesante bollettino della protezione civile per il maltempo al Sud : mercoledì 4 Settembre allarme “arancione” in Calabria [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La perturbazione atlantica, responsabile del maltempo sui versanti adriatici centro-meridionali, porterà in nottata un deciso peggioramento delle condizioni Meteorologiche sulla Calabria, con precipitazioni prevalentemente temporalesche e quindi generalmente intense, più diffuse e persistenti sui versanti ionici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni ...

Macerata. Fermo l’orologio di piazza della Libertà a causa del temporale di ieri : l’orologio della Torre dei Tempi di piazza della Libertà è Fermo alle 17,30 a causa del violento temporale che ieri pomeriggio si

Meteo - maltempo in arrivo : allerta della Protezione Civile : L’estate sta andando K.O.. Dopo tre mesi di dominio quasi incontrastato dell’anticiclone africano, sull’Italia tutto crollerà con “sette giorni di maltempo caratterizzati da temporali, grandine e vento” fanno sapere gli esperti de ‘IlMeteo.it’. Da lunedì 2 “correnti fredde Nord-atlantiche si metteranno in marcia verso Sud e raggiungeranno l’Italia sia dalla Valle del Rodano (Francia sudorientale), sia dalla Porta della Bora (attraverso ...

Allerta Meteo - violenta perturbazione di origine atlantica investe l’Italia : maltempo in 14 regioni. L’avviso della Protezione Civile [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo –La perturbazione di origine atlantica, già attiva sulle nostre regioni settentrionali con precipitazioni temporalesche, interesserà nel corso della prossima notte, gran parte delle regioni centro-meridionali peninsulari, in particolar modo quelle del medio e basso versante adriatico. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Allerta maltempo della Protezione Civile per domani - Martedi' 3 Settembre : Nella giornata di domani aria più fresca e instabile determinerà piogge e temporali diffusi sulle regioni centro-meridionali. I fenomeni potranno risultare anche di forte intensità, soprattutto...

Maltempo Sicilia : chiuso un tratto della statale 113 a Palermo - sottopassaggio allagato : La statale 113 ‘Settentrionale Sicula’ è temporaneamente chiusa al traffico in corrispondenza del km 275, nel Comune di Isola delle Femmine, in provincia di Palermo, a causa dell’allagamento di un tratto localizzato, nel sottopassaggio all’A29, in seguito alle forti precipitazioni delle ultime ore. La viabilità in entrambe le direzioni è temporaneamente deviata sulla rete limitrofa con indicazioni in loco. Lo si legge in ...