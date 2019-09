Michele Bravi torna a cantare dopo il dramma

Fonte : dilei

(Di sabato 7 settembre 2019) “Il 19 ottobresi esibirà in un concerto intimo, piano e voce, sul palco del Teatro San Babila di Milano.” Così un breve post sul profilo Instagram didà l’annuncio che tanti fan aspettavano.stando alla vita e, quindi, alla sua musica. Il giovane cantante sta combattendo contro i suo fantasmi e sta, pian piano, vincendo la sua battaglia. Dal buio in cui è vissuto, per mesi, èto a rivedere la luce e ora si sente pronto per riprendersi la sua esistenza, iniziando con quello che dava più senso alle sue giornate prima che avvenisse la tragedia che gli ha sconvolto l’esistenza: la musica e il contatto con il suo pubblico. Viveva di questoprima del 18 novembre 2018 il giorno in cui tutto per lui è cambiato. In quella data il vincitore della decima edizione di X Factor è rimasto coinvolto in un terribile incidente automobilistico in cui ...

