La Prati pronta a tornare a Verissimo | ma Silvia Toffanin non vuole

Fonte : dilei

(Di sabato 7 settembre 2019) L’affairenon si è ancora concluso. Tutt’altro, con settembre e il ritorno in TV dei talk show che hanno trattato la vicenda, le tre protagoniste sono tornate ad affilare le lame. Pamela, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo sembrano non aver ancora esaurito tutto ciò che avevano da dire sul finto matrimonio con Mark Caltagirone e ciò che ne è seguito. E dopo un’estate in cui tutte tre hanno dimostrato di voler riprendere in mano la loro vita, ci aspetta una stagione televisiva che promette di svelare nuovi dettagli. Se Eliana Michelazzo, a mezzo stampa, ha fatto sapere di aver trovato l’amore, questa volta in carne ed ossa, e di voler far pace con Pamela, l’agente Pamela Perricciolo risulta essere il primo ospite di Barbara D’Urso a Live – Non è la D’Urso. Proprio la Perricciolo, d’altronde, stando alle dichiarazioni delle altre due, sembra essere la ...

