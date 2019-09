Due auto all' incrocio | una il futuro l' ha visto | l' altra lo prometteva

Berlino - auto contro la folla sul marciapiede : 4 morti - anche un bambino - e almeno Due feriti : Quattro persone, tra cui un bambino, sono morte questa sera travolte da un'auto in corsa piombata sul marciapiede nel centro di Berlino. I vigili del fuoco della capitale tedesca lo riferiscono...

Sony annuncia Due nuovi sistemi multimediali con Android Auto : Sony ha annunciato oggi nella cornice di IFA 2019 due nuovi sistemi multimediali per Auto dotati del supporto ad Android Auto ed Apple CarPlay L'articolo Sony annuncia due nuovi sistemi multimediali con Android Auto proviene da TuttoAndroid.

Palermo : in auto con 500 grammi di hashish - arrestati Due corrieri : Palermo, 5 set. (AdnKronos) - All'Alt dei carabinieri avevano risposto tentando una fuga, ma i militari li hanno prontamente bloccati rinvenendo nella loro auto circa 500 grammi di hashish. E' finita così la corsa di due corriere della droga di Lercara Friddi, in provincia di Palermo. Nicola Pecorar

Incidente Taranto - auto si ribalta e finisce contro un palo : morti Due ragazzi di 18 e 19 anni : Incidente stradale sulla strada provinciale 35, che da Massafra porta alla località Chiatona (Taranto). Due giovani, di 18 e 19 anni, sono morti: viaggiavano a bordo di una Opel Astra Sw che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata più volte schiantandosi contro un palo e terminando la sua corsa nelle campagne.Continua a leggere

Maltempo Roma : albero cade su Due auto in sosta nel quartiere Prati : Ancora un albero è caduto su due auto in sosta nel quartiere Prati di Roma. L’albero, che potrebbe aver ceduto a causa del Maltempo dei giorni scorsi, è crollato all’altezza del civico 30 di via Oslavia e ha colpito due Peugeot parcheggiate lì vicino. Sul posto gli agenti della Polizia locale del I gruppo Prati che stanno deviando il traffico, compreso quello degli bus, a causa della chiusura della strada nel tratto tra via Vodice e ...

Scoperta centrale di pezzi di auto rubate : in manette Due pregiudicati : Maria Girardi Nonostante i moniti che fanno leva sulla morale, il mercato dell'autoricambio proveniente da mezzi rubati è una realtà dura a morire Nonostante gli accorati appelli che da più parti si levano per il rispetto della legalità, il mercato dell'autoricambio proveniente da mezzi rubati non solo è una realtà dura a morire, ma diviene sempre più redditizia. A poco o a nulla servono i moniti che fanno leva sulla morale. A ...

Calabria - tragico schianto fra Due auto : un anziano morto e una donna ferita : Un drammatico incidente stradale si è verificato nella giornata di oggi 1° settembre in Calabria e ha causato il decesso di un uomo e il ferimento di una donna. A rimanere coinvolte nello scontro sono state due autovetture, anche se la dinamica del sinistro risulta essere ancora poco chiara. La vittima è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 ed era stata trasportata in ospedale, ma le ferite riportate sono risultate essere troppo gravi ...

Juventus-Napoli 4-3 - l’autorete di Koulibaly indirizza il big match a Due facce : tra prove di forza dei bianconeri e reazione azzurra : La sensazione era quella di una prova di forza che lanciasse un messaggio al campionato: pronti via e anche il 2019/20 è targato bianconero. Invece è arrivato il crollo, uno schianto fisico, in grado di far capire che quest’anno la musica potrà essere diversa. Ma dipenderà sempre dalla Juventus, prima ancora che dalle capacità degli altri. Oltre che dalla fortuna, come sempre. Alla seconda giornata ha dimostrato di essere dalla parte dei ...

In vacanza a Lampedusa con il marito : Due ore dopo muore travolta da un'auto pirata : La vittima è una donna torinese: uccisa da un piccolo fuoristrada. L'automobilista in fuga rintracciato dopo qualche ora

Sparatoria in Texas - terrore in autostrada : almeno Due morti e 20 feriti : Sparatoria in Texas. almeno due o tre uomini stanno sparando a caso da un veicolo in movimento nell'area di Odessa, in Texas. Lo riportano i media americani. Il New York Times citando Jerry...

Sparatoria in Texas - terrore in autostrada : almeno Due morti : Sparatoria in Texas. almeno due o tre uomini stanno sparando a caso da un veicolo in movimento nell'area di Odessa, in Texas. Lo riportano i media americani. Il New York Times citando Jerry...

Il gioco del ricatto - su RaiDue una missione autodistruttiva per salvare la propria figlia : Una figlia rapita ed una donna costretta a distruggere la propria vita: Il gioco del ricatto, il film-tv in onda questa sera, 29 agosto 2019, alle 21:20, su Raidue, vede infatti la protagonista alle prese con un rapitore che la conosce molto bene e che è pronto a farle compiere gesti che mai lei avrebbe pensato di fare.Il gioco del ricatto, la trama Il film-tv inizia con la protagonista, Rachel (Scottie Thompson), che accompagna la classe ...

33 enne - vede per pochi minuti alla fermata dell’autobus una ragazza ed è convinto che sia la donna della sua vita - da Due mesi non si muove da lì : Un uomo che si chiama vitaly Shkhnazarov è convinto di aver incontrato la donna della sua vita. L’incontro fulmineo è avvenuto alla fermata di un bus. vitaly ha visto quella donna, per lui bellissima, solo per qualche minuto e da quel momento non ha smesso di pensare a lei. L’uomo russo ha detto di conoscere solo il nome della ragazza, Martina. I due si sono incrociati a una fermata di un autobus e si sono subito ...