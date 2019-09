Depp aspetta l' arrivo dei barbari E scopre che i barbari siamo noi

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 7 settembre 2019) Stenio Solinas Il film di Ciro Guerra, tratto da un romanzo di Coetzee, è la storia di un magistrato al confine di un regno misterioso Stenio Solinas da Venezia In uno sperduto avamposto dell'impero, lì dove oltre confine c'è un mondoco quanto sconosciuto, un magistrato a fine carriera esercita le sue funzioni di governatore in attesa di una pensione che lo spaventa più della solitudine di cui è circondato: la città non fa più per lui e in fondo la stessa vita civile. Un giorno però arriva in quella fortezza sul nulla il colonnello Joll: il governo teme che la linea di frontiera non sia più sicura, che isi preparino ad attraversarla e, così facendo, a compromettere l'autorità imperiale. Non è mai successo prima, fa notare il magistrato all'ufficiale che lo ha convocato per saperne di più, e l'unico pericolo è un po' di nomadismo con annesso furto di bestiame, troppo ...