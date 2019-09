CorSport | Ghoulam dice no all’Algeria Per la sua nazionale diventa un caso

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 7 settembre 2019)ha detto no. Il terzino del Napoli ancora non si sente in forma ha declinato l’invito per l’amichevole di lunedì con il Benin, scrive il Corriere dello Sport. Dopo aver già rifiutato la convocazione per la Coppa d’Africa che i suoi colleghi hanno poi conquistato.era stato inserito nell’elenco dei convocati e invece ha preferito restare al lavoro a Castel Volturno. Il ct algerino Belmadi è sembrato infastidito nello spiegare le motivazioni addotte dal giocatore: “Mi ha detto di non essere pronto fisicamente. Quando riterrà di essere pronto allora tornerò a considerare una sua convocazione” A Dimaro la forma fisica di Faouzi sembrava migliorata. L’impatto con le amichevoli era stato buono. Poi c’è stato un nuovo stop. La sfida con la Juve ha mostrato che ancora non è pronto. I quarantacinque minuti che ha giocato si sono rivelati molto al di sotto delle sue ...

